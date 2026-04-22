México 2026 A 50 días del Mundial 2026: ni Chicharito, Matador o Borgetti, los goleadores mexicanos más letales El mejor promedio anotador del conjunto tricolor en Copas del Mundo no pertenece a ninguno de sus romperredes históricos.

Video A 50 días del Mundial 2026: los goleadores mexicanos más letales

A 50 días del Mundial 2026, la Selección Mexicana ha entonado 62 gritos de gol a lo largo de los 60 partidos en Copas del Mundo que ha disputado (tiene participación en 17 de 22 ediciones celebradas).

Sus máximos anotadores en el magno torneo del futbol son Luis ‘Matador’ Hernández y Javier ‘Chicharito’ Hernández con 4 tantos anotados, respectivamente; sin embargo, en cuanto a promedio de gol por partido se refiere, no son los más contundentes.

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Incluso ni íconos de la talla de Jared Borgetti, Cuauhtémoc Blanco, Carlos Hermosillo, Luis García, Enrique Borja o el mismísimo Hugo Sánchez figuran en la lista de los mexicanos más letales frente al arco rival en Mundiales.

LOS TRES MEXICANOS CON MEJOR PROMEDIO GOLEADOR EN COPAS DEL MUNDO

La mejor relación entre partidos disputados con la Selección Mexicana en Mundiales y goles convertidos la presumen Manuel Rosas, Ricardo Pelaéz y Omar Bravo.

Ese trío de exjugadores marcaron dos goles en su única edición mundialista disputada, en la cual participaron en tres partidos para promediar un 0.67 gol por juego: más que Matador, Chicharito, Borgetti, Hugo, Cuauhtémoc y compañía.

El ‘Chaquetas’ Rosas es un histórico de las Copas del Mundo pues, además de su letal registro goleador, fue el primer jugador en anotar un autogol (Chile vs México) y en marcar por la vía del penal en este torneo (Argentina vs México). Todo esto en Uruguay 1930.

Ricardo Peláez solo disputó con la Selección Nacional el Mundial de Francia 1998. Su participación fue explosiva porque marcó sus dos goles con solo 84 minutos disputados (promedio de anotación de 2.14 tantos por 90 minutos jugados).

En cuanto a Omar Bravo se refiere, quién actualmente se encuentra en prisión preventiva por delito de abuso sexual infantil, únicamente tuvo actividad en Alemania 2006: anotó sus dos goles en su debut mundialista que culminó con triunfo mexicano de 3-1 ante Irán.

Promedio de gol por partido disputado con México en Mundiales