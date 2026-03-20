    Mundial 2026

    Álvaro Fidalgo se siente orgulloso de su llamado a la Selección Mexicana

    El actual mediocampista del Betis de España externa su agradecimiento y responsabilidad ante el país y la afición.

    Por:Erick Morales Baca
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    Video Álvaro Fidalgo se dice orgulloso de ser llamado a la Selección Mexicana

    En la última convocatoria de la Selección Mexicana una de las novedades y que sin duda causaron furor entre la afición fue el llamado de Álvaro Fidalgo, debido a las grandes demostraciones que realizó durante su paso por el América.

    A fin de enfrentar a las selecciones de Portugal y Bélgica en partidos amistosos, el actual jugador del Betis de España fue tomado en cuenta por el técnico Tricolor, Javier Aguirre, de quien espera tenga una función similar a lo que hacía en las Águilas y ya con miras a llevarlo al Mundial de 2026.

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    Este es el primer llamado del nacido en Oviedo, España, luego de que recibiera su carta de naturalización como mexicano y con ello lograra su derecho a formar parte de la Selección Mexicana, cuestión que para Álvaro Fidalgo es de orgullo, confesó en sus redes sociales.

    "Estoy viviendo momentos muy importantes en mi carrera. Hoy siento orgullo por este llamado y todo el trabajo de años que hay detrás", publicó en su cuenta de la red social X.

    Además, el mediocampista se dijo ilusionado y agradecido de pertenecer al equipo Tricolor y sobre todo de ser respaldado por una afición como la mexicana.

    "También mucha ilusión por defender a la selección de un país que siento como mi casa. Por supuesto, profundo agradecimiento por la confianza y una responsabilidad enorme de estar a la altura de un país y de una afición como la mexicana.

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