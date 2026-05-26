Arsenal Final PSG vs. Arsenal: Dembélé y Hakimi se someterán a pruebas médicas El equipo de Luis Enrique espera tener buenas noticias este martes con dos figuras importantes.

Video Día crucial en el PSG para dos de sus figuras de cara a la Final

La Final de la Champions League en 2026 entre el PSG y el Arsenal se llevará a cabo en Budapest, y el cuadro parisino tiene a dos jugadores en duda para el partido.

El camino del PSG a la Final de la Champions League tuvo grandes compromisos, además de una férrea lucha en la Ligue 1 ante el Lens por el título que finalmente consiguió a falta de dos fechas.

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Todo este 'trajín', derivó en que jugadores sufrieran lesiones importantes en el cierre de la campaña, lo que pone en riesgo su participación en la Final de la Liga de Campeones de Europa.

Los jugadores con lesión en el PSG



De acuerdo a información de Hugo Ramírez, corresponsal de TUDN en Europa, este martes será vital para el PSG por el estatus de las lesiones de Ousmane Dembélé y Achraf Hakimi.

Los dos jugadores se someterán a las últimas pruebas médicas para ver si serán considerados para la Final ante el Arsenal el sábado en Puskás Arena.

" Dembélé tiene una molestia en la pantorilla derecha, en la última jornada ante Paris FC y Hakimi que tiene un tema muscular en la pierna derecha, lesionado en el partido de Ida de Semifinales ante Bayern Múnich".

De esto dependerá si Luis Enrique determinará si estén disponibles o no para jugar, ya sea de titular o arrancando como suplentes en la Final de la Champions League.