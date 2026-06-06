    Mundial 2026

    Inglaterra opaca a Tim Payne rumbo al Mundial 2026

    El conjunto de los 'Tres Leones' se impone sin brillo a los oceánicos en su penúltimo ensayo antes de la Copa Mundial de la FIFA 26.

    Por:Fernando Vázquez
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    Video Portugal e Inglaterra dan pasos importantes de cara al Mundial 2026

    La Selección de Inglaterra dio un paso importante en su preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 26 ante su similar de Nueva Zelanda, todo en un partido amistoso ya en suelo mundialista.

    Marcador de 1-0 a favor del conjunto de los 'Tres Leones', gracias a un solitario gol de Harry Kane para que, de esta manera, los europeos pudieran imponerse en lo que es su penúltimo ensayo antes de la magna justa.

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    El 'Huracán' puso el único gol del compromiso ya cuando se estaba por dar el silbatazo de descanso e Inglaterra pudo tener un poco de tranquilidad en lo que han sido días álgidos.

    Thomas Tuchel, director técnico de Inglaterra, ha sido criticado por su convocatoria, y si bien su equipo no brilló, al menos tuvo el marcador a su favor en un duelo en donde los ojos también estaban puestos en un rival.

    Tim Payne, jugador del conjunto de Nueva Zelanda, cumplió con una actuación aceptable, salió de cambio en el segundo tiempo en lo que es ya el jugador más mediático antes de la disputa del Mundial 2026.

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