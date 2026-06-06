Mundial 2026 Inglaterra opaca a Tim Payne rumbo al Mundial 2026 El conjunto de los 'Tres Leones' se impone sin brillo a los oceánicos en su penúltimo ensayo antes de la Copa Mundial de la FIFA 26.

Video Portugal e Inglaterra dan pasos importantes de cara al Mundial 2026

La Selección de Inglaterra dio un paso importante en su preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 26 ante su similar de Nueva Zelanda, todo en un partido amistoso ya en suelo mundialista.

Marcador de 1-0 a favor del conjunto de los 'Tres Leones', gracias a un solitario gol de Harry Kane para que, de esta manera, los europeos pudieran imponerse en lo que es su penúltimo ensayo antes de la magna justa.

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El 'Huracán' puso el único gol del compromiso ya cuando se estaba por dar el silbatazo de descanso e Inglaterra pudo tener un poco de tranquilidad en lo que han sido días álgidos.

Thomas Tuchel, director técnico de Inglaterra, ha sido criticado por su convocatoria, y si bien su equipo no brilló, al menos tuvo el marcador a su favor en un duelo en donde los ojos también estaban puestos en un rival.