Champions League Arsenal sufre sensible baja: Bukayo Saka no jugará ante Sporting en Champions League Los Gunners de Mikel Arteta visitan al Sporting Lisboa en la ida de Cuartos de Final de Champions League.



Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Bukayo Saka es baja por el Arsenal para su duelo de Champions League

El Arsenal afrontará un duro compromiso en la ida de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League ante el Sporting Lisboa con una sensible baja, luego de que el entrenador confirmó que Bukayo Saka no estará disponible para el encuentro de este martes.

El extremo inglés quedó descartado debido a problemas físicos, indicó Mikel Arteta en la previa del duelo que se disputará en Lisboa. La baja de Saka, que incluso quedó fuera de los recientes compromisos internacionales con la selección de Inglaterra, también se une a la del neerlandés Jurriën Timber.

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¿Que mencionó Mikel Arteta sobre la ausencia de Saka y Timber?

"Bukayo Saka y Jurriën Timber no han viajado y aún no están listos. Esperemos que puedan jugar este fin de semana si todo va bien", detalló.

Aunque el panorama podría ser gris para los Gunners, la parte positiva es que tendrán disponibles a Gabriel Magalhães, Leandro Trossard y Declan Rice, hombres que regresaron al entrenamiento este lunes antes del viaje a Lisboa.

El duelo ante el Sporting se presenta como una prueba exigente para el Arsenal, que llega presionado tras recientes tropiezos en competiciones domésticas.

Sin una de sus principales figuras, el conjunto inglés buscará dar un golpe de autoridad en Lisboa y encaminar la eliminatoria rumbo a Semifinales.