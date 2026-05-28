FC Barcelona Anthony Gordon abandona Inglaterra para firmar con el Barcelona El equipo de LaLiga de España tiene concretado a su primer refuerzo de la siguiente campaña.

Video Anthony Gordon abandona concentración de Inglaterra para firmar con Barcelona

Anthony Gordon será nuevo jugador del Barcelonas tras cerrar el acuerdo con Newcastle United en las últimas horas y llegar a la Ciudad Condal este mismo jueves 28 de mayo.

El extremo inglés no será el sustituto de Robert Lewandowski que ya se despidió del club blaugrana, pero reforzará uno de los extremos que tanto padeció ante la baja de Raphinha en la temporada.

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Anthony Gordon ya está en Barcelona



Imágenes desde el aeropuerto de Barcelona mostraron la llegada de Anthony Gordon, que será nuevo jugado culé por alrededor de 70 millones de dólares, lo que ofreció al Newcastle en días pasados.

Se hablaba del interés por parte del Bayern Múnich y varios clubes de la Premier League por el extremo inglés, que recibió permiso para volar a España.

Cabe recordar que Gordon está dentro de la lista de 26 jugadores de la selección de Inglaterra al Mundial 2026, por lo que su fichaje tan rápido se da para no desconcentrarlo de cara a la Copa del Mundo.

El acuerdo entre Barcelona y Newcastle también incluye una cláusula de 10 millones extra si se cumplen ciertas especificaciones en bonos por parte del jugador inglés.

La rapidez de la negociación también viene a raíz de que el Barcelona evita que el precio de Anthony Gordon se incrementara en caso de tener una buena participación en el Mundial 2026.