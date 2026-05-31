Estados Unidos 2026 Estados Unidos vence a Senegal, pero mantiene dudas rumbo al Mundial 2026 Dest, Pulisic y Balogun guiaron el triunfo de Estados Unidos sobre Senegal. Zendejas logró ver algunos minutos de acción.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Estados Unidos derrota a Senegal, pero sigue dejando dudas para el Mundial 2026

Luego de dos derrotas consecutivas, la selección de Estados Unidos volvió a saborear la victoria en una de sus últimas pruebas de cara a la Copa Mundial FIFA 2026 tras vencer por marcador de 3-2 a Senegal.

El equipo dirigido por Mauricio Pochettino había caído durante la fecha FIFA de marzo ante Bélgica y Portugal, con un saldo de apenas dos goles a favor y siete en contra.

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Aire fresco para Estados Unidos antes del arranque del Mundial

En el encuentro celebrado en el Bank of America Stadium de Charlotte, el conjunto de las Barras y las Estrellas mostró fortaleza durante los primeros minutos del partido.

El equipo estadounidense tomó una ventaja de 2-0, pero en la segunda mitad vio cómo Senegal igualó el marcador. Cuando el partido parecía complicarse, Folarin Balogun apareció para rescatar la victoria.

Si bien el triunfo representa un impulso anímico importante, el nivel mostrado por Estados Unidos sigue generando interrogantes a pocos días del arranque de la Copa del Mundo.

¿Quiénes marcaron los goles del partido?

Uno de los anfitriones de la Copa Mundial se adelantó rápidamente en el marcador gracias a un gol de Sergiño Dest al minuto 7. Posteriormente, Christian Pulisic amplió la ventaja al 20'.

Antes del descanso y apenas iniciada la segunda mitad, Sadio Mané firmó un doblete para emparejar las acciones.

Sin embargo, al minuto 63, Balogun apareció dentro del área para marcar el tanto de la victoria tras rematar sin marca y vencer al guardameta senegalés.

¿Qué papel tuvo Alejandro Zendejas?

Cabe destacar que Alejandro Zendejas, futbolista del América de la Liga MX, ingresó de cambio al minuto 76 en sustitución de Sebastian Berhalter.

Estados Unidos cerrará su etapa de preparación el próximo sábado, cuando enfrente a Alemania en un partido amistoso que se disputará en Chicago.