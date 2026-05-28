Mundial 2026 Mauricio Pochettino se reúne con el Milan antes de dirigir el Mundial 2026 El técnico argentino termina contrato con la Selección de Estados Unidos tras la Copa del Mundo.

Video Mauricio Pochettino se reúne con el Milan antes del Mundial 2026

El futuro de Mauricio Pochettino parece estar lejos de la Selección de Estados Unidos, con quien termina contrato después del Mundial 2026 que se jugará del 11 de junio al 19 de julio.

The Athletic reporta que Pochettino se reunió la semana pasada con representantes del AC Milan para tratar el puesto vacante de entrenador luego del despido de Massimiliano Allegri tras el fracaso de no clasificar a la Champions League.

PUBLICIDAD

La reunión se dio antes de que comenzara la concentración de la selección estadounidense en Georgia para la Copa del Mundo que arrancará en 14 días.

The Athletic agrega que uno de los candidatos principales a tomar el banquillo del Milan es el español Andoni Iraola, quien recién salió del Bournemouth, pero que el club rossonero analiza la llegada Pochettino, de 54 años.

El Milan prepara una reestructuración en la directiva del club al culminar la temporada en el quinto lugar de la Serie A (70 puntos) y por no clasificar a la Champions League por segundo año consecutivo.

Mauricio Pochettino firmó con la Selección de Estados Unidos en 2024 para reemplazar a Gregg Berhalter tras la eliminación en la Fase de Grupos de la Copa América.

En marzo, el argentino no descartó seguir al frente de la selección después de la Copa del Mundo: “Estamos abiertos a otras opciones. No tenemos un contrato a futuro, pero ¿por qué no, si estamos contentos y la federación también?”.