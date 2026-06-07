Mundial 2026 Lamine Yamal revela que se venda la mano por Karim Benzema El futbolista del Barcelona se inspiró en el histórico del Real Madrid de cara a su debut en el Mundial 2026.

Video Lamine Yamal se confiesa: se venda la mano en homenaje a Karim Benzema

Lamine Yamal se olvidó de la rivalidad histórica que hay entre el Barcelona y el Real Madrid para revelar que se venda la mano tras inspirarse en Karim Benzema, leyenda madridista.

La joya del Barcelona realizó una dinámica en su canal de Youtube donde respondió 19 preguntas a días de su debut en el Mundial 2026 con la selección española.

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Una de las dudas fue el porqué se venda la mano derecha para jugar, a lo que Lamine Yamal se sinceró: “Me la vendo porque jugando a la Play, le di una torta (golpe) a la tele y me reventé los dedos, se me hincaron un montón, a partir de ahí me vendé y como que el vendaje me quedó muy bien como si fuera Karim Benzema. Hicimos la broma de ‘KB9’ y ya me lo deje”.

Además, Lamine Yamal dijo que, para él, Fabián Ruiz, su compañero en la Selección de España y futbolista del PSG, es el jugador más infravalorado en la actualidad. Mientras que Neymar, Jérémy Dokú y Rayan Cherki son los futbolistas que más disfruta ver fuera del Barcelona.

Lamine Yamal agradece no haber ganado el Balón de Oro

Otras de las preguntas más destacas fue su sensación tras perder el Balón de Oro 2025 ante Ousmane Dembélé. Lamine respondió con madurez pese a tener 18 años.

“La verdad siendo sincero yo pensé que ese día iba a ganarlo, pero por muchas cosas que pasaron ese día… yo creo que me fue muy bien que lo ganara Dembélé, aparte de crecer yo, yo creo que no era el momento que lo ganara porque era un niño y no iba a valorar lo que era ganar un Balón de Oro, aparte de que con Dembélé me llevo muy bien”, expresó.

Por último, Lamine Yamal contestó la razón por la optó por firmar con Adidas en lugar de Nike.

“Porque vi la oportunidad de que en Adidas había un hueco para mí y en Nike no… voy a ser claro: en Nike está Mbappé y Vinícius, y yo tenía 15 años. Vi la oportunidad de Adidas, confianza en mí, vi que tenían un sitio grande para mí en esa marca y que podía ser la nueva cara de Adidas. Confíe en mí, ellos confiaron en mí y creo que es la mejor decisión que he tomado”, indicó.

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Lamine Yamal y la Selección de España aterrizó este domingo en la Ciudad de México para enfrentar a Perú en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla en su último amistoso de preparación antes de su debut en el Mundial 2026.

La Furia Roja enfrentará a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay en la Fase de Grupos.