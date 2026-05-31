Lamine Yamal Lamine Yamal confía en España y sueña con brillar en el Mundial 2026 El español considera que su equipo es uno de los candidatos al título mundial por el alto nivel que tiene en todas sus líneas.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Lamine Yamal ve una España completa para pelear el Mundial 2026

La Copa Mundial FIFA 2026 está por comenzar y una de las selecciones que llega entre las favoritas es España. En ese escenario, Lamine Yamala habló sobre la ilusión de disputar su primer Mundial y la confianza que existe dentro de un equipo que se presenta como campeón de Europa.

Para Yamal, el potencial de España no radica únicamente en una o dos figuras, sino en la calidad que existe en prácticamente todas las posiciones del campo.

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El atacante destacó la presencia de jugadores experimentados y líderes dentro del vestidor, además del talento joven que ha impulsado a la selección durante los últimos años.

"Tengo muchas ganas de poder debutar. Estamos todos muy ilusionados. Llegamos como los campeones de Europa e iremos a por todas. Tenemos un gran equipo, empezando por Rodri, que es Balón de Oro. Oyarzabal, que para mí es de los mejores delanteros del Mundial. Tenemos a Pedri, que me encanta verlo jugar. Tenemos una selección de grandes jugadores", señaló el futbolista durante una entrevista con la Real Federación Española de Futbol.

¿Qué dijo Yamal sobre la lesión que sufrió recientemente?

El joven futbolista también recordó uno de los momentos más angustiantes que vivió recientemente: la lesión muscular que encendió las alarmas tanto en el Barcelona como en la selección española.

"Estaba rezando por dentro para que no fuera nada, porque me veía muy cerca del Mundial. Tenía miedo de que fuera grave y de que me pudiera perder el Mundial", confesó.

¿Cómo enfrenta la presión una de las estrellas del Mundial 2026?

Lejos de sentirse abrumado, Yamal aseguró que disfruta las exigencias que acompañan su carrera. El atacante considera que la presión forma parte del crecimiento de cualquier futbolista de élite.

"A mí me da igual la presión. Al final, cuando tu exigencia es más alta, subes tu nivel. Si mi exigencia fuera la de otro jugador, a lo mejor no estaría al nivel al que juego. Entonces me gusta que sea así", culminó.