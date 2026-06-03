    Mundial 2026

    Luis de la Fuente elige los 10 equipos que pueden ganar el Mundial 2026

    El técnico de España sorprendió al enumerar las selecciones favoritas a levantar la Copa del Mundo.

    Por:Kevin R. Yu
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    Video Luis de la Fuente nombra los 10 países que pueden ganar el Mundial 2026

    Luis de la Fuente, seleccionador de España, sorprendió al ser cuestionado sobre los equipos favoritos a ganar el Mundial 2026 que arranca en ocho días.

    De la Fuente respondió la pregunta y dio su top 10, incluyendo a La Furia Roja que este este jueves enfrentará a Irak en La Coruña antes de viajar a México.

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    “Es un Mundial histórico porque es el Mundial en el que más selecciones con posibilidades reales de ganar, ¿cuáles? Pues hacemos la quiniela de Alemania, Inglaterra, Portugal, Francia, Países Bajos, Argentina, Brasil, Senegal, Marruecos y España”, declaró De la Fuente.

    “He dejado un abanico de selecciones que, si alguno cree que no pueden ganarlo, pues seguramente no conoce muy bien el potencial futbolístico de estas selecciones. Creo que es un Mundial muy difícil, en el que nos sentimos capaces de pelearlo, claro que sí, pero ya ves qué compañeros de viaje tenemos”, añadió el seleccionador español.

    Luego de medirse a Irak, España viajará a México para enfrentar a Perú en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla el lunes 8 de junio en su último partido de preparación para la Copa del Mundo.

    La selección española debutará en el Mundial 2026 el próximo 15 de junio ante Cabo Verde en Atlanta, misma sede en la que enfrentará a Arabia Saudita el 21 de junio.

    La Furia Roja cerrará la Fase de Grupos contra Uruguay en el Estadio Guadalajara el próximo 26 de mayo.

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