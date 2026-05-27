    Mundial 2026

    Lamine Yamal cambia de look para jugar el Mundial 2026

    El futbolista del Barcelona está listo para jugar su primera Copa del Mundo con la Selección de España.

    Por:Kevin R. Yu
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    Video Lamine Yamal estrena look para el Mundial 2026

    Lamine Yamal jugará su primera Copa del Mundo con la Selección de España luego de estar entre los 26 jugadores convocados por Luis de la Fuente para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá que inicia el próximo 11 de junio.

    El futbolista del Barcelona no se toma a la ligera su debut mundialista y para ello decidió cambiar su imagen, con un nuevo corte de cabello y unos rayos finos.

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    “¿Blonde Yamal? ¿Euro Yamal?”, posteó Lamine Yamal en una historia de Instagram dando un adelanto de su nuevo look y posteriormente el artista capilar, Wagner Tenorio, publicó el video del cambio de imagen.

    Además de Lamine, Tenorio atiende a otras figuras del futbol como Rodrygo y Neymar, quien también estrenará nuevo look en su regreso a la Selección de Brasil para jugar el Mundial 2026.

    Lamine Yamal se unirá a la concentración de la selección española el próximo 30 de mayo en la Ciudad de Futbol de Las Rozas.

    La Furia Roja se enfrentará a Irak el próximo jueves 4 de junio en el Estadio de Riazor, ubicado en la ciudad de A Coruña, y días después viajará a México para medirse a Perú el próximo lunes 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

    España debuta en el Mundial 2026 el 15 de junio contra Cabo Verde y posteriormente se enfrentará a Arabia Saudita y Uruguay el 21 y 26 de junio, respectivamente.

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