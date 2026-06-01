Mundial 2026 España no quiere enfrentar a Ecuador en el Mundial 2026 Marc Cucurella destacó el plantel de la selección ecuatoriana y espera que "se vaya pronto para casa".

Video Los dos equipos a los que España teme en el Mundial 2026

Marc Cucurella, defensa del Chelsea y de la Selección de España, sorprendió al revelar que no le gustaría enfrentar a Países Bajos y Ecuador en el Mundial 2026.

Al ser cuestionado sobre los rivales a los que no le gustaría cruzarse en la Copa del Mundo, Cucurella respondió: “Creo que Holanda me parece que tiene gran equipo y luego pienso que Ecuador no me da mucha confianza en el buen sentido, creo que hará un buen papel, es una selección que tiene buenos jugadores, parece que no está ahí, pero creo que hará las cosas bien. Ojalá se vaya pronto para casa”.

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Entre los jugadores que convocó el seleccionador argentino Sebastián Beccacece están Piero Hicapié (Arsenal), Willian Pacho (PSG), Moisés Caicedo (Chelsea), Pervis Estupiñán (Milan), Enner Valencia (Pachuca) y Kendry Páez (Chelsea).

Ecuador jugará su quinta Copa del Mundo. Su mejor participación fue en Alemania 2006 clasificado a Octavos de Final, mientras que en Corea-Japón 2002, Brasil 2014 y Qatar 2022 se quedó en la Fase de Grupos.

La Tri forma parte del Grupo E del Mundial 2026 donde se medirá a Costa de Marfil, Curazao y Alemania en la Fase de Grupos en busca de realizar la mejor participación en la historia.