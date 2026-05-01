seleccion espana España anuncia amistoso ante Irak previo a la Copa Mundial FIFA 2026 Luego del encuentro ante Irak, el equipo español viajará a México para su choque amistoso ante Perú en Puebla.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video España quiere llegar en su punto máximo al Mundial con un amistoso más

La Selección de futbol de España ya tiene definido uno de sus últimos ensayos rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de que la Real Federación Española de Futbol confirmó el amistoso ante la Selección de Irak, en un duelo que servirá como parte clave de la preparación final del equipo dirigido por Luis de la Fuente.

El partido se disputará el próximo 4 de junio en el Estadio de Riazor, en La Coruña, en lo que será el último amistoso de “La Roja” en territorio español antes de viajar al continente americano para disputar el certamen mundialista.

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España desea llegar en su mejor nivel a la Copa Mundial FIFA 2026

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, y el presidente de la Federación Iraquí, Adnan Dirjal, cerraron todos los detalles del encuentro durante el reciente Congreso de la FIFA celebrado en Canadá.

Así será la preparación final de España rumbo al Mundial

El duelo supondrá la penúltima prueba del equipo de Luis de la Fuente antes de su debut ante Cabo Verde en el Mundial 2026, el 15 de junio en el Atlanta Stadium.

El 8 de junio, el equipo español jugará en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla ante el combinado de Perú.

Irak no será un rival sencillo, ya que el equipo asiático también estará presente en el Mundial 2026, lo que añade valor competitivo al amistoso.