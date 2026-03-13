    CONMEBOL/UEFA Finalissima

    AFA y Conmebol rechazan propuesta de jugar la Finalissima 2026 en España

    Esto fue lo que la AFA argumentó para no jugar en el Estadio Santiago Bernabéu.

    Por:Juan Regis
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    Video AFA rechaza propuesta de jugar Finalissima 2026 en España

    La Finalissima 2026 a disputarse entre las selecciones de España y Argentina sigue en vilo ahora por el rechazo desde Sudamérica para jugarse en la capital española.

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    La Asociación del Fútbol Argentino, AFA, rechazó la propuesta de que el partido se juegue en la cancha del Estadio Santiago Bernabéu en Madrid porque considera que 'La Roja' tendría la ventaja de jugar de "local".

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    La postura del máximo organismo del futbol argentino ha sido respaldada por la CONMEBOL, y una solución al desacuerdo parece cada día más complicada de cara a la fecha original del partido el viernes 27 de marzo.

    Por otra parte, la selección española tampoco quiere viajar a Sudamérica para disputar el partido en el Monumental de Buenos Aires, por lo que aún existe la posibilidad de que la Finalissima se traslade a Inglaterra, Italia o incluso Portugal, pero no fuera de Europa.

    Se espera que para este fin de semana se llegue a un acuerdo y se anuncie la sede definitiva del encuentro entre el campeón de Conmebol y el monarca de la UEFA.

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