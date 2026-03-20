Mundial 2026 Irak vuela este sábado a Monterrey en un avión gestionado por FIFA El cuadro asiático reveló el itinerario de viaje de su delegación para afrontar el Repechaje Intercontinental.

Video ¿Cuándo viaja Irak a México para el Repechaje al Mundial 2026?

La selección de Irak ajustó su itinerario de viaje para jugar el Repechaje Intercontinental de la FIFA para el Mundial 2026 en México.

Los asiáticos cambiaron el día de vuelo de viernes para este sábado 21 de marzo, en un avión proporcionado por la FIFA desde Jordania.

PUBLICIDAD

Tras haber realizado el trámite de visas correspondientes en Irak, la posibilidad de no presentarse a jugar la repesca quedó de lado ante el apoyo del Gobierno de México y de la FIFA para su traslado.

En días pasado, el cuadro de los Leones de Mesopotamia reveló su convocatoria para el partido que sostendrá el 31 de marzo en el Estadio Monterrey, ante el ganador del juego de Bolivia vs. Surinam del 26 de marzo.

Irak tendrá más de una semana para aclimatarse a la ciudad de Monterrey, entrenar y hasta poder observar el partido de sus rivales para hacer su respectivo análisis en vivo.

A través de las redes sociales, fue como se dio a conocer el cambio de itinerario, así como otros pormenores sobre su viaje a México de parte de los asiáticos.

"Nuestra selección nacional viajará mañana a Monterrey, México, en un avión privado desde Amán, mientras que nuestro cuerpo técnico llegará a México el lunes por la mañana, seguido de nuestros jugadores que militan en Europa una vez que hayan finalizado sus compromisos con sus clubes"