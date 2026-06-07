Mundial 2026 Colombia derrota a Jordania en partido amistoso previo al Mundial 2026 El cuadro cafetalero debutará ante Uzbekistán en la Copa del Mundo, Jordania frente a Austria.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Colombia cierra con triunfo ante Jordania su preparación para el Mundial 2026

La Selección Colombia enfrentó su último partido de preparación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 26, derrotó a la también mundialista Jordania por marcado de 2-0.

El combinado cafetalero fue superior en las acciones, Jhon Arias, el delantero del Palmeiras de Brasil fue el autor de los dos goles, uno de ellos a pase de James Rodríguez, quien metió el balón entre un pequeño espacio de la defensa.

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Con este triunfo, Colombia cerró con un par de victorias su ronda de juegos amistosos antes de la Copa del Mundo, mientras que Jordania lo hizo con dos derrotas.

El debut cafetalero será ante Uzbekistán, después se medirá al Congo en Guadalajara y finalmente a Portugal, esto dentro de la actividad del Grupo K.

Jordania por su parte, también disputó con este su último juego de preparación, ahora se enfocarán en el debut mundialista ante Austria, después enfrentará a Argelia y por último a la Campeona del Mundo Argentina.