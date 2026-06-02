Mundial 2026 Alphonso Davies será baja de Canadá para su partido inaugural del Mundial 2026 El defensa del Bayern Múnich no se ha recuperado de su lesión que sufrió hace un mes en la Champions League.

Video Alphonso Davies se sincera sobre su lesión de cara al Mundial 2026

La Selección de Canadá tendrá una baja sensible para su partido inaugural en el Mundial 2026 ante Bosnia y Herzegovina el próximo viernes 12 de junio en el Estadio Toronto.

Según reportes, Alphonso Davies no se ha recuperado de su lesión en la pierna izquierda y se perderá el primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Davies sufrió un desgarro en los isquiotibiales izquierdos a inicios de mayo en el partido de vuelta de Semifinales de la Champions League entre su equipo, el Bayern Múnich, y el PSG.

El lateral de 25 años se unió a la concentración de la selección canadiense, pero no ha podido entrenar a nueve días de que comience la Copa del Mundo.

Alphonso Davies estuvo presente en el amistoso ante Uzbekistán que ganó Canadá por 2-0 en Edmonton, incluso lanzó la moneda antes del inicio del partido.

Al término del partido, el defensa habló sobre su lesión en rueda de prensa acompañado del técnico Jesse Marsch.

“Estoy feliz de estar en casa, de estar con los chicos y apoyarlos, dentro o fuera del campo, estoy feliz de hacerlo. Tenemos que ver cómo va todo durante los próximos días, sigo mi rehabilitación, progreso. Paso a paso. Todo dependerá si estoy lo suficientemente en forma para jugar, el tiempo lo dirá”, declaró Davies.

Canadá enfrentará a Irlanda en Montreal este viernes 5 de junio antes de su debut en el Mundial 2026 contra Bosnia y Herzegovina en Toronto.

Posteriormente, la selección canadiense viajará a Vancouver para medirse a Catar y Suiza en la Fase de Grupos el próximo 18 y 24 de junio, respectivamente.