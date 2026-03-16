Mundial 2026 Neymar asegura estará listo para la Copa Mundial 2026 tras no ser convocado por Brasil El actual jugador del Santos de Brasil quedó fuera de la convocatoria de Carlo Ancelotti y asegura estará lista para la convocatoria final.

Video Neymar promete estar listo para la Copa del Mundo; Ancelotti responde

Una vez que se dio a conocer la lista de convocados de Carlo Ancelotti para la selección de Brasil, también se supo que, Neymar, uno de los jugadores más emblemáticos de la verdeamarelha no se encontraba en esa lista, situación que generó cierta polémica.

Sin embargo, para el actual delantero del mítico Santos de Brasil, más allá de tomarlo como algo negativo, lo tomó como un reto, por lo que a pesar de aceptar que se encontraba triste, prometió estar en forma para la última convocatoria.

PUBLICIDAD

" Obviamente estoy triste de no ser convocado, voy a seguir día a día, entreno a entreno, partido a partido, para llegar al objetivo de estar en la convocatoria final".

Por su parte, Carlo Ancelotti dejó claro que las puertas no están cerradas para Neymar y aún puede acudir a la Copa Mundial 2026.

" Neymar puede estar en la Copa del Mundo, también no estar en la Copa del Mundo si él no está al 100 por ciento para la próxima Copa del Mundo".

El estratega del scratch du oro, ante la insistencia de la prensa, dio la razón por la que el delantero no fue llamado para los encuentros amistosos de la fecha FIFA de marzo ante Francia (26 de marzo) y Croacia (31 de marzo).

" Si él puede llegar a la próxima Copa del Mundo al 100 por ciento, obviamente Neymar puede estar, ¿por qué no está Neymar en esta convocatoria?, porque no está ahora al 100 por ciento y yo preciso a los jugadores al 100 por ciento, tal vez sea otro discurso en la lista final".

Finalmente, el técnico de Brasil, sin quererlo, dio respuesta a Neymar de lo que debe hacer para estar en la próxima justa mundialista.