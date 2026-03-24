    Brasil 2026

    Carlo Ancelotti busca las características del carnaval en la selección brasileña

    El técnico italiano del conjunto amazónico comparó el futbol brasileño con el carnaval.

    Por:
    Omar Carrillo
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    A Carlo Ancelotti cada día se le ve más compenetrado con la cultura brasileña y lo pudimos ver hace unos días en el carnaval de aquel país.

    Ahora, en entrevista con SBT Sports lo ha comparado con el futbol brasileño y apela a llevar sus características a la selección que dirige.

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    “Quiero comparar al futbol brasileño con el carnaval. En el carnaval, que era nuevo para mí, vi mucha energía, mucha alegría, mucho arte, mucho talento y mucha organización porque organizar todos los carros con un tiempo coordinado y correcto", explicó.

    Y a continuación mencionó las características que le gustaría tener en el conjunto amazónico.

    "Todo esto tenemos que meterlo a la selección: alegría, energía, talento y organización”, aseguró.

    Brasil y Ancelotti se alistan ahora mismo para los partidos de preparación rumbo al Mundial 2026 de la próxima fecha FIFA ante Francia (26 de marzo) y ante Croacia (31 de marzo).

    Y ha sufrido duras críticas por dejar a Neymar, atacante de Santos, fuera la lista para los duelos citados. El mismo Ancelotti las ha respondido de la siguiente manera: “ Neymar tiene que ser trabajando, mejorando, demostrar su calidad en una buena condición física”.

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