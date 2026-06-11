Bosnia y Herzegovina 2026 La mejor actuación de la Selección de Bosnia y Herzegovina en una Copa Mundial FIFA La Selección de Bosnia y Herzegovina tendrá su segunda participación en un Mundial este 2026.

Video Bosnia y Herzegovina, primera selección en dar su lista final para el Mundial 2026

La Selección de Bosnia y Herzegovina tendrá su segunda participación en un Mundial este 2026, a celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá.

Los Dragones parecían víctimas de la Italia tetracampeona del mundo en la Final del Torneo Clasificatorio de Europa; no obstante, tras un empate en tiempo reglamentario, jugar la prórroga y tirar una tanda de penales, Bosnia y Herzegovina resultó victorioso 4-1, quedándose con el boleto a la justa veraniega 2026.

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El jugador Edin Džeko ha sido convocado en la plantilla de la selección, buscará colocar el esférico en la red para convertirse en el máximo goleador de este país en la historia de los Mundiales.

LA MEJOR ACTUACIÓN DE BOSNIA Y HERZEGOVINA EN UNA COPA MUNDIAL DE LA FIFA

Bosnia y Herzegovina, hasta ahora, solamente ha jugado un Mundial: Brasil 2014. Su mejor actuación la obtuvo al ganar 3-1 a la Selección de Irán con anotaciones de tres jugadores distintos:

Edin Džeko, Miralem Pjanić y Avdija Vršajević. Los Dragones volvieron a su casa en Europa del Este después de aquella victoria y no avanzar más allá de Fase de Grupos.