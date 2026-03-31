Mundial 2026 Italia fuera del Mundial de la FIFA 2026 y la prensa no perdonó con duras críticas El equipo europeo no logró el objetivo y fue seriamente calificado al tratarse de la tercera vez consecutiva en la que no acceden a la justa internacional

Video Gattuso llora tras fracaso de Italia: “Pido disculpas a Italia”

La eliminación de Italia a manos de Bosnia Herzegovina causó gran molestia y tristeza en la prensa de aquel país. Italia quedó por tercera vez consecutiva fuera de la Copa del Mundo de la FIFA. Lo hizo desde los tiros de penal frente a Bosnia Herzegovina en el repechaje de la UEFA.

Los penales que fallaron Pio Esposito y Bryan Cristante sentenciaron a una Italia que luchaba por calificar al Mundial, algo que no hace desde Brasil 2014.Ante esto, la prensa italiana reaccionó con un dejo de incredulidad y sorpresa por la derrota contra Bosnia Herzegovina.

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La Gazzetta dello Sport, uno de los principales medios deportivos en Italia tituló: “Italia, otra derrota histórica: Bosnia nos elimina en los penales, tercer Mundial consecutivo sin los Azzurri”. Y siguió: “Partido complicado por la expulsión de Bastoni al final del primer tiempo, a pesar de que el equipo de Gattuso había abierto el marcador con Kean.

Desde el punto de penalti Pio Esposito y Cristante completan el desastre épico”.

En tanto, el Corriere dello Sport mencionó en su edición online: “Italia, otro fracaso: los penales condenan a los azzurri. A los Mundiales va la Bosnia de Dzeko”.

El Corriere della Sera, probablemente el medio noticioso más fuerte de Italia, no dudó en señalar la palabra “apocalipsis” en su portada al tiempo que destacó la reacción, entre lágrimas, de Gennaro Gattuso, DT azurri: “Apocalipsis Italia, el Mundial se va por tercera vez consecutiva. Kean ilusiona a los azzurri, Bosnia nos humilla en los penales”.“Gattuso en lágrimas: «Pido disculpas, es injusto. ¿Mi futuro? Hoy no es importante hablar de ello».