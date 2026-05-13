Bosnia-Herzegovina Bosnia y Herzegovina en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador Será la segunda participación de la Selección de Bosnia y Herzegovina en una Copa del Mundo de la FIFA cuando comience sus actividades en el Mundial 2026.

Video Resumen | Bosnia vs. Italia: Fracaso rotundo del conjunto italiano y queda fuera

La Selección de Bosnia y Herzegovina logró el pase al Mundial 2026, justa veraniega que por primera vez se celebrará en tres países: Estados Unidos, México y Canadá.

El equipo terminó como segundo de su grupo con cinco juegos ganados, dos empatados y una derrota. Logró 17 puntos, quedando después de Austria y arriba de Rumanía.

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En los Playoffs de la UEFA quedó en la Ruta A, ganando 2-4 a Gales en Semifinales y venció a Italia en la Final con un marcador 4-1 en penales tras empatar 1-1 con gol de Haris Tabaković.

BOSNIA Y HERZEGOVINA EN MUNDIALES

Bosnia y Herzegovina regresará a la Copa del Mundo este 2026, después de perderse los mundiales de 2018 y 2022.

Será la segunda vez que participe en esta competición. La primera vez que la selección bosnia jugó un Mundial fue en Brasil 2014, dirigida por Safet Sušić.

Su primer partido lo perdió 2-1 frente a Argentina, pero Vedad Ibišević marcó el primer gol mundialista de la historia de su país. El equipo también fue derrotado por Nigeria, pero resultó victorioso frente a Irán.

Su mejor actuación fue retirarse de Brasil 2014 ganando 3-1 a la selección de Irán, con goles de tres jugadores diferentes: Edin Džeko, Miralem Pjanić y Avdija Vršajević.

Participaciones en Mundiales: 2 con la del Mundial 2026

Títulos: Ninguno

Mejor posición: Fase de grupos en el mundial de Brasil 2014

ESTADÍSTICAS Y NÚMEROS DE BOSNIA Y HERZEGOVINA EN MUNDIALES

Bosnia y Herzegovina solo ha jugado un Mundial, este 2026 sumará el segundo a su historia.

En Brasil 2014, venció 3-1 a Irán en el último partido de la fase de grupos. Un juego libre de estrés al saber que no clasificarían, les dio una victoria, el reconocimiento de su país y ser considerados como “la generación de oro” de Bosnia y Herzegovina.

Bosnia no tiene un máximo goleador, pues los cuatro goles de 2014 fueron anotados por jugadores distintos: Vedad Ibišević anotó contra Argentina, y Miralem Pjanić, Edin Džeko y Avdija Vršajević dieron la victoria frente Irán.

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Edin Džeko fue seleccionado para jugar con su selección este 2026, donde buscará llevarse el título de máximo goleador de Bosnia y Herzegovina.

ENTRENADOR DE LA SELECCIÓN DE BOSNIA Y HERZEGOVINA PARA EL MUNDIAL 2026

Sergej Barbarez será el entrenador de Bosnia y Herzegovina para este mundial que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

Empezó su carrera como jugador en 1984 en el equipo juvenil de Velež, en la ciudad de Mostar. En 1998 se convirtió en parte de la alineación del Borussia Dortmund y del Hamburgo SV en el 2000. Para el 2006 firmó con el Bayer Leverkusen y dos años después se retiró como futbolista.