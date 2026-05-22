Mundial 2026 ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de Bosnia y Herzegovina en la historia? Edin Džeko es el máximo goleador de Bosnia y Herzegovina en la historia, quien sigue siendo delantero y capitán de su Selección Nacional.

Video Bosnia y Herzegovina, primera selección en dar su lista final para el Mundial 2026

La Selección de Bosnia y Herzegovina regresa a una Copa Mundial después de 12 años, luego de perderse la de 2018 y 2022. Los bosnios participarán en el Mundial 2026 a celebrarse este verano en tres países por primera vez: Estados Unidos, México y Canadá.

Bosnia y Herzegovina quedó en el segundo lugar de su grupo, arriba de Austria y debajo de Rumanía. En los Playoffs de UEFA quedó en la Ruta A, donde venció a Gales en semifinales y a Italia en la final.

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MÁXIMO GOLEADOR DE LA SELECCIÓN DE BOSNIA Y HERZEGOVINA

Edin Džeko es el máximo goleador en la historia de Bosnia y Herzegovina, con un récord de 73 goles. Anotó su primer gol en 2007 contra Turquía en Sarajevo, en un partido de clasificatorios para la UEFA EURO 2008; mientras que su último gol, hasta ahora, fue contra Gales en la semifinal de playoff del Mundial 2026 ante Gales.

Džeko ha sido reconocido como “Futbolista bosnio del año” cuatro veces seguidas, de 2009 a 2012. Actualmente es jugador del FC Schalke 04 de la Bundesliga de Alemania y conocido como “El Diamante Bosnio”.

Estos son los máximos goleadores de la Selección de Bosnia y Herzegovina en la historia:

Edin Džeko 73

Vedad Ibisevic 28

Zvjezdan Misimovic 25

Elvir Bolic 22

Segej Barbarez 17

GOLEADORES DE BOSNIA Y HERZEGOVINA EN MUNDIALES

La Selección de Bosnia y Herzegovina solamente ha jugado una Copa Mundial de la FIFA: Brasil 2014. En ese Mundial solo jugó Fase de Grupos, anotando 4 goles. Su primer partido lo perdió 2-1 frente a Argentina, con gol de Vedad Ibišević. El último juego derrotó a Irán 3-1 con goles de Miralem Pjanić, Edin Džeko y Avdija Vršajević.

Edin Džeko es seleccionado nacional para este Mundial 2026, donde buscará anotar en el arco para convertirse en el máximo goleador de Bosnia y Herzegovina en Mundiales.

Estos son los goleadores de la Selección de Bosnia y Herzegovina en los Mundiales: