Encuentran a recogebalones que ayudó a Bosnia en tanda de penales ante Italia
La televisión bosnia reveló la identidad del joven que robó el acordeón de los cobros de penal.
Pocos saben que el regreso a una Copa del Mundo por parte de la selección de Bosnia-Herzegovina pudo haberse dado gracias a un héreo que hasta hace algunos días había quedado en el anonimato tras la dramática tanda de penales ante Italia.
Pero un programa de la televisión bosnia reveló la identidad y la labor de un joven recogebalones de 14 años llamado Afan Cizmic finalmente recibió el crédito de la clasificación al Mundial 2026 por parte de su país.
Y es que el adolescente robó a Gianluigi Donnarumma, arquero de la selección italiana, el 'acordeón' o listado de los cobradores bosnios y su lado preferido de la portería para cobrar penales.
El recogebalones detalló que se percató de la lista debajo de la toalla de Donnarumma y decidió esconderla.
"Vi algo cerca de la toalla e inmediatamente supe qué era. Lo cogí y lo escondí. Dentro estaba toda la información de nuestros jugadores.
"Donnarumma estaba muy decepcionado y enfadado. Cogió la toalla y vio que le faltaba el papel y lo buscó, pero no lo encontró", detalló para el programa FACE TV.
El arquero italiano no pudo atajar cuatro de los cobros de los seleccionados bosnios que tiene a 'Los Dragones' en una Copa del Mundo 12 años después de disputar la edición en Brasil.
GRUPO DE BOSNIA Y CALENDARIO EN EL MUNDIAL 2026
Bosnia-Herzegovina pertenece al Grupo B del Mundial 2026 junto a Canadá, Catar y Suiza.
Grupo B
- Canadá
- Bosnia y Herzegovina
- Catar
- Suiza
- Viernes 12 de junio de 2026
- Canadá vs. Bosnia en Estadio Toronto a las 13:00 hrs
- Sábado 13 de junio de 2026
- Catar vs. Suiza en Estadio Bahía de San Francisco a las 13:00 hrs
- Jueves 18 de junio de 2026
- Suiza vs. Bosnia en Estadio Los Ángeles a las 13:00 hrs
- Canadá vs. Catar en Estadio BC Place Vancouver a las 16:00 hrs
- Miércoles 24 de junio de 2026
- Suiza vs. Canadá en Estadio BC Place Vancouver a las 13:00 hrs
- Bosnia vs. Catar en Estadio Seattle a las 13:00 hrs