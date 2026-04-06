Mundial 2026 Encuentran a recogebalones que ayudó a Bosnia en tanda de penales ante Italia La televisión bosnia reveló la identidad del joven que robó el acordeón de los cobros de penal.

Video El recogebalones que ayudó a Bosnia en tanda de penales ante Italia

Pocos saben que el regreso a una Copa del Mundo por parte de la selección de Bosnia-Herzegovina pudo haberse dado gracias a un héreo que hasta hace algunos días había quedado en el anonimato tras la dramática tanda de penales ante Italia.

Pero un programa de la televisión bosnia reveló la identidad y la labor de un joven recogebalones de 14 años llamado Afan Cizmic finalmente recibió el crédito de la clasificación al Mundial 2026 por parte de su país.

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Y es que el adolescente robó a Gianluigi Donnarumma, arquero de la selección italiana, el 'acordeón' o listado de los cobradores bosnios y su lado preferido de la portería para cobrar penales.

El recogebalones detalló que se percató de la lista debajo de la toalla de Donnarumma y decidió esconderla.

"Vi algo cerca de la toalla e inmediatamente supe qué era. Lo cogí y lo escondí. Dentro estaba toda la información de nuestros jugadores.

"Donnarumma estaba muy decepcionado y enfadado. Cogió la toalla y vio que le faltaba el papel y lo buscó, pero no lo encontró", detalló para el programa FACE TV.

El arquero italiano no pudo atajar cuatro de los cobros de los seleccionados bosnios que tiene a 'Los Dragones' en una Copa del Mundo 12 años después de disputar la edición en Brasil.

GRUPO DE BOSNIA Y CALENDARIO EN EL MUNDIAL 2026

Bosnia-Herzegovina pertenece al Grupo B del Mundial 2026 junto a Canadá, Catar y Suiza.

Grupo B

Canadá

Bosnia y Herzegovina

Catar

Suiza