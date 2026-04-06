    Mundial 2026

    Encuentran a recogebalones que ayudó a Bosnia en tanda de penales ante Italia

    La televisión bosnia reveló la identidad del joven que robó el acordeón de los cobros de penal.

    Por:Juan Regis
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    Video El recogebalones que ayudó a Bosnia en tanda de penales ante Italia

    Pocos saben que el regreso a una Copa del Mundo por parte de la selección de Bosnia-Herzegovina pudo haberse dado gracias a un héreo que hasta hace algunos días había quedado en el anonimato tras la dramática tanda de penales ante Italia.

    Pero un programa de la televisión bosnia reveló la identidad y la labor de un joven recogebalones de 14 años llamado Afan Cizmic finalmente recibió el crédito de la clasificación al Mundial 2026 por parte de su país.

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    Y es que el adolescente robó a Gianluigi Donnarumma, arquero de la selección italiana, el 'acordeón' o listado de los cobradores bosnios y su lado preferido de la portería para cobrar penales.

    El recogebalones detalló que se percató de la lista debajo de la toalla de Donnarumma y decidió esconderla.

    "Vi algo cerca de la toalla e inmediatamente supe qué era. Lo cogí y lo escondí. Dentro estaba toda la información de nuestros jugadores.

    "Donnarumma estaba muy decepcionado y enfadado. Cogió la toalla y vio que le faltaba el papel y lo buscó, pero no lo encontró", detalló para el programa FACE TV.

    El arquero italiano no pudo atajar cuatro de los cobros de los seleccionados bosnios que tiene a 'Los Dragones' en una Copa del Mundo 12 años después de disputar la edición en Brasil.

    GRUPO DE BOSNIA Y CALENDARIO EN EL MUNDIAL 2026

    Bosnia-Herzegovina pertenece al Grupo B del Mundial 2026 junto a Canadá, Catar y Suiza.

    Grupo B

    • Canadá
    • Bosnia y Herzegovina
    • Catar
    • Suiza
    • Viernes 12 de junio de 2026
    • Canadá vs. Bosnia en Estadio Toronto a las 13:00 hrs
    • Sábado 13 de junio de 2026
    • Catar vs. Suiza en Estadio Bahía de San Francisco a las 13:00 hrs
    • Jueves 18 de junio de 2026
    • Suiza vs. Bosnia en Estadio Los Ángeles a las 13:00 hrs
    • Canadá vs. Catar en Estadio BC Place Vancouver a las 16:00 hrs
    • Miércoles 24 de junio de 2026
    • Suiza vs. Canadá en Estadio BC Place Vancouver a las 13:00 hrs
    • Bosnia vs. Catar en Estadio Seattle a las 13:00 hrs
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