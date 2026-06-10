Mundial 2026 Lionel Messi y su confianza en Argentina para el Mundial 2026: “Es un grupo ganador” La Pulga demostró su ilusión por participar en otra Copa del Mundo en búsqueda del bicampeonato.

Por: Antonio Maldonado Síguenos en Google

Video Argentina golea a Islandia y está lista para defender su título en el Mundial 2026

Argentina derrotó a Islandia en su último duelo de preparación por marcador de 3-0, en donde Lionel Messi habló sobre la ilusión que le genera el estar en otra Copa del Mundo, ya que resaltó la unión que existe con sus compañeros y confianza absoluta en el potencial de la Albiceleste.

“Con mucha ilusión y dije en su momento que este grupo no los iba a dejar tirados y creo que lo demostró durante todo este año que compite sea quien sea el rival, sea cual sea la competición y sigue demostrando que está con la misma ilusión, las mismas ganas de querer competir.

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“ Es un grupo muy ganador que quiere siempre más. Iremos paso a paso, como siempre, pero con muchas ganas e ilusión, convencidos de lo que somos capaces”, declaró el sudamericano.

Argentina es el actual campeón del mundo y tratará de retener el cetro durante este Mundial 2026 para darle un digno cierre al historial de competiciones de Lionel Messi en Mundiales debido a que el astro argentino ya tiene 38 años de edad.

¿Cuándo se jugará el Argentina vs. Argelia en el Mundial 2026?

El debut de la Albiceleste en la Copa del Mundo será contra Argelia el próximo martes 16 de junio en el Estadio de Kansas City como parte de las actividades del Grupo J en donde comparten el sector con Austria y Jordania.

Hay que recordar que hace unos días el mediocampista argelino, Ibrahim Maza, aseguró a su llegada a Estados Unidos que derrotarán a Lionel Messi en su primer partido del Mundial 2026.