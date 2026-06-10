Argentina 2026 Argentina golea a Islandia y está lista para defender su título en el Mundial 2026 La 'Albiceleste' de Messi lleva 7 partidos sin perder; buscará tener el mismo ritmo para defender su título en la Copa Mundial 2026.

Por: Ricardo Escartín Mondragón Síguenos en Google

Video Argelia jugará amistoso a puerta cerrada antes de debutar contra Argentina en el Mundial 2026

La selección argentina goleó a Islandia por 3-0 en su último partido de preparación y está lista para retener su título en el Mundial 2026.

La Albiceleste fue la que dominó durante todo el partido a una selección islandesa que poco pudo hacer.

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Fue Valentín Barco el responsable de abrir el marcador al 7’ con un remate de volea y desde fuera del área grande.

Lionel Messi arrancó el primer tiempo en la banca, pero ingresó en la segunda mitad para marcar al minuto 72' el segundo gol del encuentro.

Ya instalados en la recta final, Thiago Almada recibió un balón por parte de Mac Allister para sellar la goleada al 86’.