    Argentina 2026

    Argentina golea a Islandia y está lista para defender su título en el Mundial 2026

    La 'Albiceleste' de Messi lleva 7 partidos sin perder; buscará tener el mismo ritmo para defender su título en la Copa Mundial 2026.

    Por:
    Ricardo Escartín Mondragón
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    Video Argelia jugará amistoso a puerta cerrada antes de debutar contra Argentina en el Mundial 2026

    La selección argentina goleó a Islandia por 3-0 en su último partido de preparación y está lista para retener su título en el Mundial 2026.

    La Albiceleste fue la que dominó durante todo el partido a una selección islandesa que poco pudo hacer.

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    Fue Valentín Barco el responsable de abrir el marcador al 7’ con un remate de volea y desde fuera del área grande.

    Lionel Messi arrancó el primer tiempo en la banca, pero ingresó en la segunda mitad para marcar al minuto 72' el segundo gol del encuentro.

    Ya instalados en la recta final, Thiago Almada recibió un balón por parte de Mac Allister para sellar la goleada al 86’.

    De esta manera, la selección argentina de Messi lleva 7 partidos al hilo sin conocer la derrota, y tratarán de mantener este mismo invicto para defender su título en el Mundial 2026.

    Argentina tendrá su primer partido mundialista este martes, 16 de junio ante Argelia.

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