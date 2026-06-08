Mundial 2026 Ibrahim Maza promete triunfo de Argelia sobre la Argentina de Lionel Messi El mediocampista sorprendió al lanzar una advertencia a la actual campeona del mundo.

Por: Antonio Maldonado Síguenos en Google

Video Ibrahim Maza de Argelia promete triunfo sobre la Argentina de Lionel Messi

Ibrahim Maza, mediocampista de Argelia, sorprendió a propios y extraños al lanzarle una advertencia directa a la Selección de Argentina al asegurar que no importa que en la escuadra campeona del mundo se encuentre la figura de Lionel Messi, ya que el conjunto africano los vencerá en el debut en el Mundial 2026.

El futbolista de 20 años fue uno de los primeros en atender a los medios de comunicación tras la llegada del conjunto argelino a Kansas City, en donde no titubeó en asegurar que derrotarán a la Albiceleste, por lo que destacó la importancia de mantener cabeza fría por el estilo de juego de los sudamericanos.

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"Le ganaremos a Messi, si Dios quiere. Tenemos que hacer un buen Mundial, y el primer partido contra Argentina es muy importante.

“Ellos provocan mucho, pero tenemos que ponerle ganas al partido, jugar con cabeza y ver qué pasa. Si Dios quiere lo haremos bien y le ganaremos a Messi", expresó el futbolista del Bayer Leverkusen.

Ibrahim Maza es una de las joyas que militan en la Bundesliga, en donde el futbolista nació en Berlín, teniendo un brillante proceso en selecciones menores de Alemania; sin embargo, decidió representar a Argelia desde finales del 2024, convirtiéndose en una de los referentes del conjunto africano.

¿Cuándo se jugará el Argentina vs. Argelia en el Mundial 2026?

La presentación de Lionel Messi y Argentina en la Copa del Mundo 2026 será el próximo martes 16 de julio cuando se enfrenten a Argelia en el Kansas City Stadium como parte de las actividades del Grupo J, en donde comparten el sector con Austria y Jordania.

Argelia disputará sus tres encuentros del Grupo J en sedes de Estados Unidos. Todos los horarios están en tiempo del Centro de México y tiempo del Este.