Mundial 2026 Argelia jugará amistoso ante Bolivia a puerta cerrada para ocultarse de Argentina Argelia jugará un último duelo amistoso antes del Mundial 2026, pero lo hará sin público, ni periodistas.

Por: Pedro A. Gálvez Síguenos en Google

Video Argelia jugará amistoso a puerta cerrada antes de debutar contra Argentina en el Mundial 2026

Argelia quiere llegar lo mejor preparado para el Mundial 2026, en el que debutará enfrentando a Argentina y por eso, jugará un último partido amistoso a puerta cerrada, con el fin de ocultar el once que mandará frente a la Albiceleste de Lionel Messi.

El próximo miércoles 10 de junio, el conjunto africano se enfrentará a Bolivia, pero lo hará sin presencia de aficionados y tampoco de periodistas, ya que no quiere que se conozcan los nombres que planea alinear en su debut mundialista, según información de DSports Radio de Argentina.

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El duelo se llevará a cabo en el Rock Chalk Park, en Kansas City, sede en la que Argelia se mantiene entrenando desde que llegó a Estados Unidos y será una prueba final de cara a la Copa del Mundo. Anteriormente derrotó a Países Bajos con un solitario gol a los 86 minutos.

Argelia está ubicada en el Grupo J del Mundial 2026 y su debut será el martes 16 de junio enfrentando a Argentina, posteriormente se medirá a Jordania el lunes 22 y cerrará la fase de grupos chocando con Austria el sábado 27.

Mediocampista de Argelia promete triunfo sobre Argentina

En el entorno de la Selección de Argelia, hay confianza en que puedan “sorprender” al actual campeón del mundo, ya que Ibrahim Maza, mediocampista del conjunto africano, anticipó que aún con Lionel Messi, serán capaces de vencerlos.

“Le ganaremos a Messi, si Dios quiere. Tenemos que ponerle ganas al partido, jugar con cabeza y ver qué pasa. Si Dios quiere lo haremos bien y le ganaremos a Messi”, declaró.