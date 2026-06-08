Argentina 2026 Messi reaparecerá con Argentina en último partido antes del Mundial 2026 El delantero sufrió una lesión con Inter Miami previo a comenzar concentración con la Albiceleste.

Por: Pedro A. Gálvez Síguenos en Google

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Lionel Messi volverá a tener minutos con la selección de Argentina, cuando se enfrenten este martes 9 de junio a Islandia, en el que será su último partido amistoso previo al debut en el Mundial 2026.

Lionel Scaloni, técnico de la Albiceleste, planea darle minutos a su capitán, buscando que tome ritmo de cara a su presentación en la Copa del Mundo, en donde chocarán con Argelia el próximo 16 de junio.

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Argentina se enfrentó anteriormente a Honduras, partido que ganaron 2-0, pero Messi no tuvo participación debido a la lesión muscular que sufrió en su último duelo con el Inter Miami. Leo vio todo el encuentro desde la banca y después realizó algunos trabajos diferenciados, para retomar su condición física.

Scaloni planea hacer algunos cambios respecto al once que mandó ante Honduras y uno de ellos será la inclusión de Leo, con la intención de que se ponga a punto físicamente y pueda ser titular en el choque ante Argelia.

El último entrenamiento de la Albiceleste será clave para definir si Messi irá como titular o iniciará el encuentro desde la banca ante Islandia, para sumar minutos cuando Lionel Scaloni así lo decida.

¿Cuál fue la lesión que sufrió Messi?



Las alarmas se encendieron en el último partido del Inter Miami, antes del parón que tendrá la MLS por el Mundial. El argentino salió de cambio a los 73 minutos en el choque contra Philadelphia Union.

Los exámenes médicos que le realizaron posteriormente, descartaron que sufriera algún tipo de rotura o desgarro y revelaron que se trataba de una distensión en el isquiotibial de la pierna izquierda.

Es por eso que Messi se mantuvo en recuperación con algunos trabajos diferencias, hasta entrenar con el resto del grupo de la Selección de Argentina.

La Albiceleste iniciará la defensa de su título mundial el próximo 16 de junio ante Argelia, después chocarán con Austria y cerrarán la fase de grupos enfrentando a Jordania.