Selección convoca al hijo de Zidane, pero no es la de Francia
Se trata de Luca Zidane, actual guardameta del Granada e hijo del histórico Zinedine Zidane.
Luca Zidane, actual guardameta del Granada e hijo del histórico Zinedine Zidane, fue citado por el seleccionador de Argelia, Vladimir Petkovic, para los compromisos de clasificación rumbo al Mundial 2026.
El arquero de 27 años había confirmado en septiembre su decisión de representar a la nación africana, tras su paso por las divisiones juveniles de Francia, donde llegó a defender la Sub-20.
Su estreno oficial con los “Fennecs” podría producirse en alguno de los dos duelos de octubre: el día 9 frente a Somalia o el 14 ante Uganda.
Con esta convocatoria, Zidane también queda habilitado para disputar la próxima Copa Africana de Naciones, programada entre el 21 de diciembre de 2025 y el 18 de enero de 2026.
Formado en La Fábrica del Real Madrid, Luca debutó en Primera División en mayo de 2018 bajo la dirección técnica de su padre. Un año después salió cedido al Racing de Santander y en 2020 se desvinculó definitivamente del club blanco para unirse al Rayo Vallecano.
Posteriormente defendió el arco del Eibar durante dos campañas, acumulando 77 apariciones, antes de firmar en 2024 con el Granada, donde actualmente milita.