    Argelia

    Selección convoca al hijo de Zidane, pero no es la de Francia

    Se trata de Luca Zidane, actual guardameta del Granada e hijo del histórico Zinedine Zidane.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video ¿Y Francia? Hijo de Zidane es convocado por una selección africana

    Luca Zidane, actual guardameta del Granada e hijo del histórico Zinedine Zidane, fue citado por el seleccionador de Argelia, Vladimir Petkovic, para los compromisos de clasificación rumbo al Mundial 2026.

    El arquero de 27 años había confirmado en septiembre su decisión de representar a la nación africana, tras su paso por las divisiones juveniles de Francia, donde llegó a defender la Sub-20.

    PUBLICIDAD

    Su estreno oficial con los “Fennecs” podría producirse en alguno de los dos duelos de octubre: el día 9 frente a Somalia o el 14 ante Uganda.

    Con esta convocatoria, Zidane también queda habilitado para disputar la próxima Copa Africana de Naciones, programada entre el 21 de diciembre de 2025 y el 18 de enero de 2026.

    Formado en La Fábrica del Real Madrid, Luca debutó en Primera División en mayo de 2018 bajo la dirección técnica de su padre. Un año después salió cedido al Racing de Santander y en 2020 se desvinculó definitivamente del club blanco para unirse al Rayo Vallecano.

    Posteriormente defendió el arco del Eibar durante dos campañas, acumulando 77 apariciones, antes de firmar en 2024 con el Granada, donde actualmente milita.

    Más sobre Argelia

    1:16
    ¿Y Francia? Hijo de Zidane es convocado por una selección africana

    ¿Y Francia? Hijo de Zidane es convocado por una selección africana

    0:48
    ¡Un caos! Fans argelinos irrumpen hotel de su Selección

    ¡Un caos! Fans argelinos irrumpen hotel de su Selección

    1 min
    Muere el portero y segundo entrenador de equipo de futbol en Argelia

    Muere el portero y segundo entrenador de equipo de futbol en Argelia

    1:18
    Marruecos pide a Adidas retirar nuevas camisetas de Argelia

    Marruecos pide a Adidas retirar nuevas camisetas de Argelia

    1 min
    Tremenda recepción y golazo de Riyad Mahrez con la selección de Argelia

    Tremenda recepción y golazo de Riyad Mahrez con la selección de Argelia

    Relacionados:
    Argelia Luca ZidaneZinedine Zidane

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Narcosatánicos
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    Tomy Zombie
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD