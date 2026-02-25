Mundial 2026 Países Bajos buscará que Monterrey sea su sede para el Mundial 2026 Este fin de semana, una comitiva de la federación neerlandesa estará en el Rayados vs. Cruz Azul.

Monterrey podría ser sede de un grande en el Mundial 2026

El Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá se acerca cada vez más y con ello las selecciones se mantienen a la expectativa de lo que pueden lograr en el torneo.

Así es como piensa la Federación Neerlandesa de Futbol, quienes ya se vieron en los dieciseisavos de final y visitarán México para hacer un scouting donde podrían jugar de avanzar.

Este jueves llegarán a tierras mexicanas, Monterrey para ser precisos, el día viernes harán un recorrido por la ciudad para conocer todo lo que tenga que ver con la Copa del Mundo.

El sábado serán invitados de honor al Gigante de Acero para presenciar el partido entre Rayados de Monterrey y Cruz Azul, juego correspondiente a la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX.

La Selección de Países Bajos está ubicada en el Grupo F del Mundial 2026 y sostendrá un partido contra Japón, Túnez y un rival más por definir en el repechaje.

Puede ser que conozcan a los perros robots, mismos que se tiene planeado que estén en el Estadio de Monterrey para el magno evento.