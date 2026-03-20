Mundial 2026 Carlos Vela es el mexicano con más derrotas ante Cristiano Ronaldo A pesar de intentarlo, este delantero nunca pudo vencer al astro portugués en varias oportunidades.

Video Carlos Vela, el jugador mexicano que más perdió contra Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo se quedó fuera de la convocatoria para el México vs. Portugal por lesión, pero más allá de su ausencia, su figura emblemática lo ha hecho un referente del futbol mundial en el Siglo XXI.

Si bien en el historial de selecciones, CR7 prácticamente es anecdótico en los México vs. Portugal, lo cierto es que a nivel clubes, el 'Bicho' ha enfrentado en varias ocasiones a futbolistas mexicanos.

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Fue especialmente en su paso con el Real Madrid de LaLiga de España cuando tuvo la mayor cantidad de duelos en su carrera contra elementos mexicanos como Héctor Moreno o Andrés Guardado primordialmente, ambos a quienes mayor cantidad de veces enfrentó.

Anque eso sí, tanto Moreno como Guardado supieron lo que es al menos arrebatarle puntos al Real Madrid de Cristiano Ronaldo, pero hay un mexicano que, sencillamente, solo conoció la derrota a la hora de enfrentar al astro lusitano.

CARLOS VELA, EL MEXICANO QUE MÁS VECES PERDIÓ CONTRA CRISTIANO RONALDO



Con la Real Socciedad, Carlos Vela dejó muy buenos recuerdos, aunque en ninguno de ellos aparece una victoria o, al menos un empate.

Vela enfrentó a Cristiano Ronaldo en seis ocasiones. Todas fueron derrotas. Una gran espina clavada en el ahora retirado elemento mexicano y que es propietario del LAFC. A continuación, los partidos en los que Vela y CR7 se vieron las caras, todos encuentros de LaLiga:

Real Madrid 3-0 Real Sociedad, 29/01/2017

Real Madrid 3-1 Real Sociedad, 30/12/2015

Real Madrid 5-1 Real Sociedad, 09/11/2013

Real Madrid 4-3 Real Sociedad, 06/01/2013

Real Madrid 5-1 Real Sociedad, 24/03/2012

Real Sociedad 0-1 Real Madrid, 29/10/2011.