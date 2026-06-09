Mundial 2026 Chequia y su planeación para enfrentar a Corea del Sur en Guadalajara La escuadra europea abandonará su cuartel en Dallas para emprender el viaje a suelo tapatío.

Por: Antonio Maldonado Síguenos en Google

Video Enemigo Íntimo: Itinerario de Chequia previo a su debut en el Mundial 2026

La selección de Chequia se reporta lista para su presentación en la Copa del Mundo 2026 de cara a su partido del próximo jueves contra Corea del Sur en la cancha del Estadio Guadalajara como parte del primer día de actividades.

El combinado dirigido por Miroslav Koubek, continúa entrenando en la ciudad de Dallas, en donde instalaron su base de operaciones desde el pasado 7 de junio, en donde estarían padeciendo con las condiciones climatológicas de la zona.

PUBLICIDAD

El reportero de TUDN, Adrián Esparza Oteo, confirmó que será este miércoles a las 9:00 de la mañana cuando el representativo europeo realizará el viaje rumbo a Guadalajara para estar listos y el jueves hacer su presentación en la justa mundialista.

Por si fuera poco, el comunicador ya mencionado reveló que los dirigentes de Chequia estarían preocupados tratando de enterarse de las condiciones climatológicas que se presentarán en la Perla de Occidente, en donde las lluvias han estado a la orden del día.

Hay que recordar que Corea del Sur instaló su base de operaciones en Verde Valle, casa de las Chivas, por lo que estarán mejor aclimatados a todo esto y no sufrirán el desgaste del viaje, al menos para este primer compromiso.

¿Cuándo se jugará el Chequia vs. Corea del Sur?