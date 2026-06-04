Calendario del Mundial 2026: Fechas, horarios y sedes de partidos
La Copa del Mundo 2026 tendrá grandes partidos y muchas emociones en los 72 juegos de la Fase de Grupos.
Este es el calendario completo de partidos del Mundial 2026 que se jugará a partir del 11 de junio y hasta el 19 de julio con un total de 104 juegos, que conocen fechas, sedes y horarios.
Son 48 las selecciones clasificadas a la Copa del Mundo 2026, tras darse a conocer las últimas seis el pasado 31 de marzo, donde se sumaron los equipos del Repechaje Internacional y del Repechaje UEFA.
El sorteo del Mundial 2026 se realizó el pasado 5 de diciembre desde Washington D. C., Estados Unidos, donde se definieron rivales para la Copa Mundial 2026.
Calendario completo del Mundial 2026
El partido de inauguración lo jugará la Selección Mexicana vs. Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. Canadá y Estados Unidos, los otros dos anfitriones tendrán sus respectivos juegos inaugurales el 12 de junio.
FASE DE GRUPOS, MUNDIAL 2026
Son 72 partidos que se jugarán en la Fase de Grupos desde el 11 de junio hasta el sábado 27 de junio, donde en los últimos días habrá seis partidos por día en la definición de los grupos.
Jueves 11 de junio
- Partido 1 - Grupo A - México vs. Sudáfrica - Estadio Ciudad de México - 3 pm ET | 1 pm Centro de México
- Partido 2 - Grupo A - Corea del Sur vs. Chequia - Estadio Guadalajara - 10 pm ET | 8 pm Centro de México
Viernes 12 de junio
- Partido 3 - Grupo B - Canadá vs. Bosnia & Herzegovina - Estadio Toronto - 3 pm ET | 1 pm Centro de México
- Partido 4 - Grupo D - Estados Unidos vs. Paraguay - Estadio Los Angeles - 9 pm ET | 7 pm Centro de México
Sábado 13 de junio
- Partido 8 - Grupo B - Catar vs. Suiza - Estadio San Francisco - 3 pm ET | 1 pm Centro de México
- Partido 7 - Grupo C - Brasil vs. Marruecos - Estadio Nueva York Nueva Jersey - 6 pm ET | 4 pm Centro de México
- Partido 5 - Grupo C - Haití vs. Escocia - Estadio Boston - 9 pm ET | 7 pm Centro de México
- Partido 6 - Grupo D - Australia vs. Turquía - Estadio Vancouver - 12 am ET | 10 pm Centro de México
Domingo 14 de junio
- Partido 10 - Grupo E - Alemania vs. Curazao - Estadio Houston - 1 pm ET | 11 am Centro de México
- Partido 11 - Grupo F - Países Bajos vs. Japón - Estadio Dallas - 4 pm ET | 2 pm Centro de México
- Partido 9 - Grupo E - Costa de Marfil vs. Ecuador - Estadio Filadelfia - 7 pm ET | 5 pm Centro de México
- Partido 12 - Grupo F - Suecia vs. Túnez - Estadio Monterrey - 10 pm ET | 8 pm Centro de México
Lunes 15 de junio
- Partido 14 - Grupo H - España vs. Cabo Verde - Estadio Atlanta - 12 pm ET | 10 am Centro de México
- Partido 16 - Grupo G - Bélgica vs. Egipto - Estadio Seattle - 3 pm ET | 1 pm Centro de México
- Partido 13 - Grupo H - Arabia Saudita vs. Uruguay - Estadio Miami - 6 pm ET | 4 pm Centro de México
- Partido 15 - Grupo G - Irán vs. Nueva Zelanda - Estadio Los Angeles - 9 pm ET | 7 pm Centro de México
Martes 16 de junio
- Partido 17 - Grupo I - Francia vs. Senegal - Estadio Nueva York Nueva Jersey - 3 pm ET | 1 pm Centro de México
- Partido 18 - Grupo I - Irak vs. Noruega - Estadio Boston - 6 pm ET | 4 pm Centro de México
- Partido 19 - Grupo J - Argentina vs. Argelia - Estadio Kansas City - 9 pm ET | 7 pm Centro de México
- Partido 20 - Grupo J - Austria vs. Jordania - Estadio San Francisco - 12 am ET | 10 pm Centro de México
Miércoles 17 de junio
- Partido 23 - Grupo K - Portugal vs. RD Congo - Estadio Houston - 1 pm ET | 11 am Centro de México
- Partido 22 - Grupo L - Inglaterra vs. Croacia - Estadio Dallas - 4 pm ET | 2 pm Centro de México
- Partido 21 - Grupo L - Ghana vs. Panamá - Estadio Toronto - 7 pm ET | 5 pm Centro de México
- Partido 24 - Grupo K - Uzbekistán vs. Colombia - Estadio Ciudad de México - 10 pm ET | 8 pm Centro de México
Jueves 18 de junio
- Partido 25 - Grupo A - Chequiavs. Sudáfrica - Estadio Atlanta - 12 pm ET | 10 am Centro de México
- Partido 26 - Grupo B - Suiza vs. Bosnia & Herzegovina - Estadio Los Angeles - 3 pm ET | 1 pm Centro de México
- Partido 27 - Grupo B - Canadá vs. Catar - Estadio Vancouver - 6 pm ET | 4 pm Centro de México
- Partido 28 - Grupo A - México vs. Corea del Sur - Estadio Guadalajara - 9 pm ET | 7 pm Centro de México
Viernes 19 de junio
- Partido 32 - Grupo D - Estados Unidos vs. Australia - Estadio Seattle - 3 pm ET | 1 pm Centro de México
- Partido 30 - Grupo C - Escocia vs. Marruecos - Estadio Boston - 6 pm ET | 4 pm Centro de México
- Partido 29 - Grupo C - Brasil vs. Haití - Estadio Filadelfia - 9 pm ET | 7 pm Centro de México
- Partido 31 - Grupo D - Turquía vs. Paraguay - Estadio San Francisco - 12 am ET | 10 pm Centro de México
Sábado 20 de junio
- Partido 35 - Grupo F - Países Bajos vs. Suecia - Estadio Houston - 1 pm ET | 11 am Centro de México
- Partido 33 - Grupo E - Alemania vs. Costa de Marfil - Estadio Toronto - 4 pm ET | 2 pm Centro de México
- Partido 34 - Grupo E - Ecuador vs. Curazao - Estadio Kansas City - 8 pm ET | 6 pm Centro de México
- Partido 36 - Grupo F - Túnez vs. Japón - Estadio Monterrey - 12 am ET - 10 pm Centro de México
Domingo 21 de junio
- Partido 38 - Grupo H - España vs. Arabia Saudita - Estadio Atlanta - 12 pm ET | 10 am Centro de México
- Partido 39 - Grupo G - Bélgica vs. Irán - Estadio Los Angeles - 3 pm ET | 1 pm Centro de México
- Partido 37 - Grupo H - Uruguay vs. Cabo Verde - Estadio Miami - 6 pm ET | 4 pm Centro de México
- Partido 40 - Grupo G - Nueva Zelanda vs. Egipto - Estadio Vancouver - 9 pm ET | 7 pm Centro de México
Lunes 22 de junio
- Partido 43 - Grupo J - Argentina vs. Austria - Estadio Dallas - 1 pm ET | 11 am Centro de México
- Partido 42 - Grupo I - Francia vs. Irak - Estadio Filadelfia - 5 pm ET | 3 pm Centro de México
- Partido 41 - Grupo I - Noruega vs. Senegal - Estadio Nueva York Nueva Jersey - 8 pm ET | 6 pm Centro de México
- Partido 44 - Grupo J - Jordania vs. Argelia - Estadio San Francisco - 11 pm ET | 9 pm Centro de México
Martes 23 de junio
- Partido 47 - Grupo K - Portugal vs. Uzbekistán - Estadio Houston - 1 pm ET | 11 am Centro de México
- Partido 45 - Grupo L - Inglaterra vs. Ghana - Estadio Boston - 4 pm ET | 2 pm Centro de México
- Partido 46 - Grupo L - Panamá vs. Croacia - Estadio Toronto - 7 pm ET | 5 pm Centro de México
- Partido 48 - Grupo K - Colombia vs. RD Congo - Estadio Guadalajara - 10 pm ET | 8 pm Centro de México
Miércoles 24 de junio
- Partido 51 - Grupo B - Suiza vs. Canadá - Estadio Vancouver - 3 pm ET | 1 pm Centro de México
- Partido 52 - Grupo B - Bosnia & Herzegovina vs. Catar - Estadio Seattle - 3 pm ET | 1 pm Centro de México
- Partido 49 - Grupo C - Escocia vs. Brasil - Estadio Miami - 6 pm ET | 4 pm Centro de México
- Partido 50 - Grupo C - Marruecos vs. Haití - Estadio Atlanta - 6 pm ET | 4 pm Centro de México
- Partido 53 - Grupo A - Chequia vs. México - Estadio Ciudad de México - 9 pm ET | 7 pm Centro de México
- Partido 54 - Grupo A - Sudáfrica vs. Corea del Sur - Estadio Monterrey - 9 pm ET | 7 pm Centro de México
Jueves 25 de junio
- Partido 55 - Grupo E - Curazao vs. Costa de Marfil - Estadio Filadelfia - 4 pm ET | 2 pm Centro de México
- Partido 56 - Grupo E - Ecuador vs. Alemania - Estadio Nueva York Nueva Jersey - 4 pm ET | 2 pm Centro de México
- Partido 57 - Grupo F - Japón vs. Suecia - Estadio Dallas - 7 pm ET | 5 pm Centro de México
- Partido 58 - Grupo F - Túnez vs. Países Bajos - Estadio Kansas City - 7 pm ET | 5 pm Centro de México
- Partido 59 - Grupo D - Turquía vs. Estados Unidos - Estadio Los Angeles - 10 pm ET | 8 pm Centro de México
- Partido 60 - Grupo D - Paraguay vs. Australia - Estadio San Francisco - 10 pm ET | 8 pm Centro de México
Viernes 26 de junio
- Partido 61 - Grupo I - Noruega vs. Francia - Estadio Boston - 3 pm ET | 1 pm Centro de México
- Partido 62 - Grupo I - Senegal vs. Irak - Estadio Toronto - 3 pm ET | 1 pm Centro de México
- Partido 65 - Grupo H - Cabo Verde vs. Arabia Saudita - Estadio Houston - 8 pm ET | 6 pm Centro de México
- Partido 66 - Grupo H - Uruguay vs. España - Estadio Guadalajara - 8 pm ET | 6 pm Centro de México
- Partido 63 - Grupo G - Egipto vs. Irán - Estadio Seattle - 11 pm ET | 9 pm Centro de México
- Partido 64 - Grupo G - Nueva Zelanda vs. Bélgica - Estadio Vancouver - 11 pm ET | 9 pm Centro de México
Sábado 27 de junio
- Partido 67 - Grupo L - Panamá vs. Inglaterra - Estadio Nueva York Nueva Jersey - 5 pm ET | 3 pm Centro de México
- Partido 68 - Grupo L - Croacia vs. Ghana - Estadio Filadelfia - 5 pm ET | 3 pm Centro de México
- Partido 71 - Grupo K - Colombia vs. Portugal - Estadio Miami - 7:30 pm ET | 5:30 pm Centro de México
- Partido 72 - Grupo K - RD Congo vs. Uzbekistán - Estadio Atlanta - 7:30 pm ET | 5:30 pm Centro de México
- Partido 69 - Grupo J - Argelia vs. Austria - Estadio Kansas City - 10 pm ET | 8 pm Centro de México
- Partido 70 - Grupo J - Jordania vs. Argentina - Estadio Dallas - 10 pm ET | 8 pm Centro de México
DIECISEISAVOS DE FINAL, MUNDIAL 2026
Los Dieciseisavos de Final arrancarán al día siguiente que acabe la Fase de Grupos, sin que se tenga descanso entre estas dos primeras fases. Se jugará del 28 de junio al viernes 3 de julio.
Domingo 28 de junio
- Partido 73 - 2A vs. 2B - Estadio Los Angeles - 3 pm ET | 1 pm Centro de México
Lunes 29 de junio
- Partido 76 - 1C vs. 2F - Estadio Houston - 1 pm ET | 11 am Centro de México
- Partido 74 - 1E vs. 3ABCDF - Estadio Boston - 4:30 pm ET | 2:30 pm Centro de México
- Partido 75 - 1F vs. 2C - Estadio Monterrey - 9 pm ET | 7 pm Centro de México
Martes 30 de junio
- Partido 78 - 2E vs. 2I - Estadio Dallas - 1 pm ET | 11 am Centro de México
- Partido 77 - 1I vs. 3CDFGH - Estadio Nueva York Nueva Jersey - 5 pm ET | 3 pm Centro de México
- Partido 79 - 1A vs. 3CEGHI - Estadio Ciudad de México - 9 pm ET | 7 pm Centro de México
Miércoles 1 de julio
- Partido 80 - 1L vs. 3EHIJK - Estadio Atlanta - 12 pm ET | 10 am Centro de México
- Partido 82 - 1G vs. 3AEHIJ - Estadio Seattle - 4 pm ET | 2 pm Centro de México
- Partido 81 - 1D vs. 3BEFIJ - Estadio San Francisco - 8 pm ET | 6 pm Centro de México
Jueves 2 de julio
- Partido 84 - 1H vs. 2J - Estadio Los Angeles - 3 pm ET | 1 pm Centro de México
- Partido 83 - 2K vs. 2L - Estadio Toronto - 7 pm ET | 5 pm Centro de México
- Partido 85 - 1B vs. 3EFGIJ - Estadio Vancouver - 9 pm ET | 7 pm Centro de México
Viernes 3 de julio
- Partido 88 - 2D vs. 2G - Estadio Dallas - 2 pm ET | 12 pm Centro de México
- Partido 86 - 1J vs. 2H - Estadio Miami - 6 pm ET | 4 pm Centro de México
- Partido 87 - 1K vs. 3DEIJL - Estadio Kansas City - 9:30 pm ET | 7:30 pm Centro de México
OCTAVOS DE FINAL, MUNDIAL 2026
Los Octavos de Final de la Copa Mundial 2026 se realizarán del sábado 4 de julio al martes 7 de julio.
Sábado 4 de julio
- Partido 89 - G74 vs. G77 - Estadio Filadelfia - 5 pm ET | 3 pm Centro de México
- Partido 90 - G73 vs. G75 - Estadio Houston - 1 pm ET | 11 am Centro de México
Domingo 5 de julio
- Partido 91 - G76 vs. G78 - Estadio Nueva York Nueva Jersey - 4 pm ET | 2 pm Centro de México
- Partido 92 - G79 vs. G80 - Estadio Ciudad de México - 8 pm ET | 6 pm Centro de México
Lunes 6 de julio
- Partido 93 - G83 vs. G84 - Estadio Dallas - 3 pm ET | 1 pm Centro de México
- Partido 94 - G81 vs. G82 - Estadio Seattle - 8 pm ET | 6 pm Centro de México
Martes 7 de julio
- Partido 95 - G86 vs. G88 - Estadio Atlanta - 12 pm ET | 10 am Centro de México
- Partido 96 - G85 vs. G87 - Estadio Vancouver - 4 pm ET | 2 pm Centro de México
CUARTOS DE FINAL, MUNDIAL 2026
Los Cuartos de Final se jugarán del jueves 9 de julio al sábado 11 de julio.
Jueves 9 de julio
- Partido 97 - G89 vs. G90 - Estadio Boston - 4 pm ET | 2 pm Centro de México
Viernes 10 de julio
- Partido 98 - G93 vs. G94 - Estadio Los Angeles - 3 pm ET | 1 pm Centro de México
Sábado 11 de julio
- Partido 99 - G91 vs. G92 - Estadio Miami - 5 pm ET | 3 pm Centro de México
- Partido 100 - G95 vs. G96 - Estadio Kansas City - 9 pm ET | 7 pm Centro de México
SEMIFINALES, MUNDIAL 2026
Las Semifinales que definirán a los contendientes a ser campeones del mundo se jugarán el martes 14 y miércoles 15 de julio.
Martes 14 de julio
- Partido 101 - G97 vs. G98 - Estadio Dallas - 3 pm ET | 1 pm Centro de México
Miércoles 15 de julio
- Partido 102 - G99 vs. G100 - Estadio Atlanta - 3 pm ET | 1 pm Centro de México
TERCER LUGAR, MUNDIAL 2026
El partido por el Tercer Lugar tiene fecha de sábado 18 de julio.
Sábado 18 de julio
- Partido 103 - P101 vs. P102 - Estadio Miami - 5 pm ET | 3 pm Centro de México
FINAL MUNDIAL 2026
La sede Nueva York/Nueva Jersey definirá al nuevo campeón del Mundial 2026 el domingo 19 de julio.
Domingo 19 de julio
- Partido 104 - G101 vs. G102 - Estadio Nueva York Nueva Jersey - 3 pm ET | 1 pm Centro de México