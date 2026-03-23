    Mundial 2026

    Jugadores de Bolivia recibirán millonario premio si clasifican al Mundial 2026

    La selección sudamericana buscará superar el repechaje intercontinental con la promesa de un jugoso premio económico para los jugadores

    Por:
    Emmanuel Mondragón
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    Video Repechaje Mundial 2026: Premio millonario a Bolivia si clasifican a la Copa del Mundo

    La selección de Bolivia disputa en esta fecha FIFA su pase al Mundial de 2026 en el repechaje intercontinental que se jugará en Monterrey y lo hará con una motivación extra, pues no sólo conseguirían la clasificación, sino también un millonario premio.

    Para esta edición de la Copa del Mundo las selecciones participantes recibirán un premio de nueve millones de dólares por parte de la FIFA, cifra de la cual los jugadores de Bolivia obtendrán un 45 por ciento tras un acuerdo con la Federación Boliviana de Futbol, según informó el medio Opinión.

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    Es así que podrían recibir un premio de cuatro millones de dólares que se repartirán entre el plantel que participe en el torneo de selecciones más importante del mundo.

    ¿Cómo será el camino de Bolivia en la repesca intercontinental?

    Bolivia se enfrentará el próximo 26 de marzo de 2026 a Surinam en el Estadio Monterrey dentro de la llave B de la repesca intercontinental. En caso de ganar se enfrentará a Irak por uno de los últimos boletos en disputa.

    El ganador de esa llave formará parte del grupo I en el que ya esperan las selecciones de Francia, Senegal y Noruega.

    De avanzar, será la cuarta participación en su historia en el Mundial de futbol, tras las ediciones de 1930, 1950 y 1994 en donde ha quedado en primera fase.

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