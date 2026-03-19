Mundial 2026 ¿Cómo ha recibido Monterrey a la Selección de Bolivia de cara al Mundial 2026? Jugadores del conjunto sudamericano se sinceran de cara al Repechaje Intercontinental donde buscarán boleto mundialista.

Video Bolivia tiene la fórmula para conseguir el pase al Mundial 2026

La Selección de Bolivia llegó ya a México para encarar el Repechaje Intercontinental en busca de un boleto a la Copa Mundial de la FIFA 26 y, al interior del conjunto sudamericano, se sinceraron sobre cómo los ha recibido el país.

Luis Haquín celebró que Bolivia juegue su pase mundialista en Monterrey, lugar en donde ya a tenido la oportunidad de jugar previamente.

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"Siempre he dicho que México es un país maravilloso, con buenas personas, incluso muy parecid oa nuestra cultura, me tocó la fortuna de venir a jugar acá, es un estadio de primerísimo nivel, estamos disfrutando esto".

Haquín dejó en claro que el futuro no solo de la Selección de Bolivia, sino de las carreras de sus integrantes y hasta de sus familias está en juego.

"Un Mundial te puede cambiar la vida, de que esta situación te puede cambiar el rumbo, nuestra carrera, nuestro país, Bolivia es un país que merece estar en mejores lugares, crecer, que nuestra gente realmente tenga alegría, en consecuencia estrá nuestra carrera, nuestro futuro y familia".

Por otra parte, Carlos Lampe señaló que Bolivia llega a Monterrey inspirado para romper una sequía de 32 años sin poder asistir a una Copa del Mundo.

"Saber si esta posibilidad se dará en los próximos 30 años, es una incógnita, ya que tenemos la chance, debemos tomarla cueste lo que cueste. Sabemos del rival a enfrentar, de su poderío, para ellos es igual de importante, pero la pasión y el amor a nuestro país es un plus para sacar adelante el partido".