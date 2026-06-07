    Mundial 2026

    Argentina derrota a Honduras en amistoso rumbo al Mundial 2026

    Con goles de Lautaro Martínez y Giuliano Simeone la albiceleste se llevó la victoria y mira de forma positiva su debut en el Mundial.

    Por:Erick Morales Baca
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    Video La albiceleste, sin Messi, se impone a Honduras

    En su penúltimo ensayo de cara a su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y con Lionel Messi en la banca, la selección argentina se impuso 2-0 a Honduras, con goles de Lautaro Martínez y Giuliano Simeone, en el Estadio Kyle Field de Texas.

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    A pesar de jugar con pocos titulares , la albiceleste dominó de punta a punta el encuentro, donde mostró control de pelota y profundidad en el ataque.

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    A pesar del dominio, la ventaja llegó hasta los 37 minutos, cuando Lautaro Martínez cobró un penal a la derecha del portero y lo mandó a la red para el 1-0 en favor de la albiceleste.

    Ya en la parte complementaria, en una jugada por derecha y tras un taquito de lujo en el área del mismo Lautaro Martínez, Giuliano Simeone prendió la de gajos con potencia y la mandó guardar para el definitivo 2-0 en la pizarra.

    Argentina debutará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 el próximo 9 de junio cuando se mida a la selección de Argelia en el el Arrowhead Stadium, aunque antes tendrá un amistoso más ante su similar de Islandia.

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