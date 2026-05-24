seleccion argentina Lionel Messi enciende las alarmas en Argentina previo al Mundial 2026 El jugador argentino será sometido a más pruebas médicas para conocer la gravedad de la lesión

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Lionel Messi sufre lesión con Inter Miami a tres semanas del Mundial 2026

La preocupación se encendió en el futbol mundial y especialmente en la selección de Argentina, luego de que Lionel Messi salió de cambio este domingo durante el triunfo de Inter Miami por 6-4 ante Philadelphia Union en la MLS.

Luego de presentar molestias físicas, el astro argentino pidió abandonar el terreno de juego antes del final del encuentro.

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¿Qué le pasó a Lionel Messi en el partido de Inter Miami?

El astro argentino disputaba su último partido con el conjunto de Miami antes de incorporarse a la concentración de la Albiceleste rumbo a la Copa Mundial FIFA 2026. Sin embargo, al minuto 72, Messi pidió el cambio tras sentir dolor en la parte posterior de la pierna.

La situación generó alarma de inmediato tanto en el cuerpo técnico del club como en la selección argentina, ya que el futbolista se fue directamente al vestidor en lugar de permanecer en la banca.

En las próximas horas será sometido a estudios médicos para determinar la gravedad de la molestia muscular.

Hasta el momento, ni Inter Miami ni la selección argentina han emitido un parte médico oficial sobre el estado físico del delantero.

La situación genera inquietud debido a que faltan solo 18 días para el arranque del Mundial 2026, torneo en el que Messi y Argentina apuntan a defender el título conseguido en Qatar 2022.