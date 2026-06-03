    Mundial 2026

    Países Bajos cae ante Argelia a días del comienzo del Mundial 2026

    El resultado sorprendió al conjunto europeo y a sus seguidores en el Stadion Feijenoord.

    Por:Omar Carrillo
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    Video Resumen | Países Bajos vs. Argelia: Con golazo de Moussa cae Holanda

    Países Bajos sufrió una sorpresiva derrota en su juego de despedida de su país previo al Mundial 2026 ante Argelia en el Stadion Feijenoord.

    La victoria de los africanos sirve de advertencia para Argentina y Lionel Messi a los que enfrentará en su primer duelo de la Copa del Mundo el próximo 16 de junio.

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    Pese a todo, el conjunto europeo dominó la mayor parte del partido, que se jugó bajo lluvia, pero nunca pudo concretar frente al arco rival.

    Cosa que sí hizo Anis Hadj Moussa a los 86 minutos con un golazo. Por supuesto, la afición holandesa no salió contenta del estadio en Róterdam.

    Países Bajos es parte del Grupo F del Mundial 2026 junto con Japón, Suecia y Túnez, Por su parte, Argelia está en el J con Argentina, Austria y Jordania.

    La Copa del Mundo se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá del próximo jueves 11 de junio, y hasta el 19 de julió, próximos.

    Video ¡Golazo de otro partido! Moussa cuelga el balón al ángulo para el 0-1
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