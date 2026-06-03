Artistas y canciones en el Álbum musical oficial del Mundial 2026
La FIFA hizo oficial a 38 artistas de todo el mundo que participan en esta compilación de canciones.
La FIFA reveló los 38 artistas del álbum musical de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se lanzará este 5 de junio y que cuenta con 18 canciones.
A falta de conocer solo a los cuatro artistas del himno oficial del Mundial 2026, el organismo conjuntó a todos los cantantes en un mismo posteo en las redes sociales para que todo el mundo los conozca.
"La FIFA ha reunido a un equipo de música extraordinariamente fuerte y uno apropiado para el mayor evento deportivo de la historia, la Copa Mundial de la FIFA 2026.
"Desde superestrellas mundiales hasta voces de gran avance que están dando forma al futuro de la música, el álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuenta con artistas de todos los continentes, idiomas y géneros en un proyecto diseñado para unir a los fans de todo el mundo a través del poder de la música y el futbol".
Los artistas y canciones del álbum musical del Mundial 2026
Artistas de talla mundial como Shakira, Anitta, Daddy Yankee, Nelly Furtado, Rollings Stones, Alejandro Fernández, Danny Ocean y Shaggy, entre otros, son parte de este proyecto musical de la FIFA.
Son en total 18 canciones, en las que de lado de México participan personalidades como Carín León, Belinda, Los Ángeles Azules, Natanael Cano y el antes mencionado, Alejandro Fernández.
- Goals: Lisa, Anitta y Rema
- Game time: Future ft. Tyla
- Illuminate: Jessie Reyes ft Elyanna
- Echo: Daddy Yankee ft. Shensea
- Por ella: Los Ángeles Azules ft. Belinda
- Three nations: 21 Savage, Natanael Cano y French Montana
- No place like home: Major Lazer, Nelly Furtado y Davido
- In the stars: The Rolling Stones
- Show me: Ayra Starr ft. Latto
- Mi México lindo: Alejandro Fernández
- Blessings: Stormzy, Fridayy y Angel
- Energy: Ava Max ft. Bia
- Lighter: Jelly Roll ft. Carín León
- Siir siir: Nora Fatehi, Vegedream y Sanjoy
- Partidazo: Danny Ocean
- Champion: Ishowspeed
- Love always win: Shaggy, Cimafunk y Zema
- Dai Dai: Shakira ft. Burna Boy.
Se espera que este viernes se dé a conocer el himno oficial del Mundial 2026, día pactado para lanzar el álbum musical en todas las plataformas musicales.