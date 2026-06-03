Mundial 2026 Artistas y canciones en el Álbum musical oficial del Mundial 2026 La FIFA hizo oficial a 38 artistas de todo el mundo que participan en esta compilación de canciones.

Video Shakira y Burna Boy lanzan canción oficial completa del Mundial 2026

La FIFA reveló los 38 artistas del álbum musical de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se lanzará este 5 de junio y que cuenta con 18 canciones.

A falta de conocer solo a los cuatro artistas del himno oficial del Mundial 2026, el organismo conjuntó a todos los cantantes en un mismo posteo en las redes sociales para que todo el mundo los conozca.

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"La FIFA ha reunido a un equipo de música extraordinariamente fuerte y uno apropiado para el mayor evento deportivo de la historia, la Copa Mundial de la FIFA 2026.

"Desde superestrellas mundiales hasta voces de gran avance que están dando forma al futuro de la música, el álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuenta con artistas de todos los continentes, idiomas y géneros en un proyecto diseñado para unir a los fans de todo el mundo a través del poder de la música y el futbol".

Los artistas y canciones del álbum musical del Mundial 2026



Artistas de talla mundial como Shakira, Anitta, Daddy Yankee, Nelly Furtado, Rollings Stones, Alejandro Fernández, Danny Ocean y Shaggy, entre otros, son parte de este proyecto musical de la FIFA.

Son en total 18 canciones, en las que de lado de México participan personalidades como Carín León, Belinda, Los Ángeles Azules, Natanael Cano y el antes mencionado, Alejandro Fernández.

Goals: Lisa, Anitta y Rema

Game time: Future ft. Tyla

Illuminate: Jessie Reyes ft Elyanna

Echo: Daddy Yankee ft. Shensea

Por ella: Los Ángeles Azules ft. Belinda

Three nations: 21 Savage, Natanael Cano y French Montana

No place like home: Major Lazer, Nelly Furtado y Davido

In the stars: The Rolling Stones

Show me: Ayra Starr ft. Latto

Mi México lindo: Alejandro Fernández

Blessings: Stormzy, Fridayy y Angel

Energy: Ava Max ft. Bia

Lighter: Jelly Roll ft. Carín León

Siir siir: Nora Fatehi, Vegedream y Sanjoy

Partidazo: Danny Ocean

Champion: Ishowspeed

Love always win: Shaggy, Cimafunk y Zema

Dai Dai: Shakira ft. Burna Boy.