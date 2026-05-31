Uruguay 2026 Selección de Uruguay: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026 Marcelo Bielsa reveló a los 26 jugadores en la convocatoria de los celestes de cara a la Copa Mundial.

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La selección de Uruguay que jugará en Guadalajara un partido del Mundial 2026 reveló este domingo 31 de mayo la convocatoria con 26 jugadores en lista para la Copa del Mundo.

Marcelo Bielsa tomó la decisión de llevar a cuatro jugadores de la Liga MX con Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres de América, Santiago Mele de Rayados y Rodrigo Aguirre de Tigres.

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Además, hay tres jugadores en la lista que tuvieron su paso por el futbol mexicano como Juan Manuel Sanabria (Atlético de San Luis), Maxi Araújo (Puebla-Toluca) y Federico Viñas (León-América).

La convocatoria de Uruguay para el Mundial 2026



En la convocatoria de la selección de Uruguay está en la lista el actualmente referentes de Los Celestes con Federico Valverde del Real Madrid, así como Darwin Núñez en el Al-Hilal.

PORTEROS : Fernando Muslera (Estudiantes de La Plata/ARG), Sergio Rochet (Internacional de Porto Alegre/BRA), Santiago Mele (Monterrey/MEX)

: Fernando Muslera (Estudiantes de La Plata/ARG), Sergio Rochet (Internacional de Porto Alegre/BRA), (Monterrey/MEX) DEFENSAS : Ronald Araujo (Barcelona/ESP), José María Giménez (Atlético Madrid/ESP), Santiago Bueno (Wolverhampton/ING), Sebastián Cáceres (América/MEX), Mathías Olivera (Napoli/ITA), Guillermo Varela (Flamengo/BRA), Matías Viña (River Plate/ARG), Joaquín Piquerez (Palmeiras/BRA), Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake/EUA).

: Ronald Araujo (Barcelona/ESP), José María Giménez (Atlético Madrid/ESP), Santiago Bueno (Wolverhampton/ING), (América/MEX), Mathías Olivera (Napoli/ITA), Guillermo Varela (Flamengo/BRA), Matías Viña (River Plate/ARG), Joaquín Piquerez (Palmeiras/BRA), Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake/EUA). MEDIOS : Federico Valverde (Real Madrid/ESP), Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur/ING), Manuel Ugarte (Manchester United/ING), Emiliano Martínez (Palmeiras/BRA), Rodrigo Zalazar (Sporting/POR), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo/BRA), Nicolás De La Cruz (Flamengo/BRA), Agustín Canobbio (Fluminense/BRA), Maximiliano Araújo (Sporting/POR), Brian Rodríguez (América/MX), Facundo Pellistri (Panathinaikos/GRE).

: Federico Valverde (Real Madrid/ESP), Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur/ING), Manuel Ugarte (Manchester United/ING), Emiliano Martínez (Palmeiras/BRA), Rodrigo Zalazar (Sporting/POR), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo/BRA), Nicolás De La Cruz (Flamengo/BRA), Agustín Canobbio (Fluminense/BRA), Maximiliano Araújo (Sporting/POR), (América/MX), Facundo Pellistri (Panathinaikos/GRE). DELANTEROS: Darwin Núñez (Al-Hilal/KSA), Federico Viñas (Real Oviedo/ESP), Rodrigo Aguirre (Tigres/MEX).