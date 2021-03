El lanzador mexicano Julio Urías , campeón de la Serie Mundial 2020 con Los Angeles Dodgers , comentó en conferencia de prensa, de cara al Opening Day , que no tiene presión por ser el referente del beisbol mexicano, aunque aseguró que el legado de Fernando Valenzuela es intocable.

“No hay presión, todos estamos haciendo nuestro trabajo, Víctor (González) está haciendo su propia carrera con este equipo y hay otros compañeros en otros equipos, está Luis (Cessa) en los Yankees que es un equipazo y no tiene por qué haber comparación, cada quien estamos tratando de hacer nuestras carreras.

Urías dijo que aún no sabe si será abridor, ya que le queda una salida más rumbo al inicio de la temporada 2021 donde se enfrentarán a los Colorado Rockies el primero de abril.

“Me toca una salida más y creo que después de eso me dan la noticia. Pero seguimos trabajando me tocó lanzar ayer en el día libre y me sentí bien estoy listo para la próxima salida”, señaló.