    MLB

    Brandon Valenzuela debuta en la MLB con los Blue Jays pese a derrota ante White Sox

    El sonorense debutó en Grandes Ligas y conectó su primer hit, pero Toronto perdió 0-3.

    Por:
    José Moreno
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    Video Brandon Valenzuela debuta en la MLB con Toronto Blue Jays

    Un día después de haber sido llamado por Toronto, el catcher mexicano Brandon Valenzuela hizo su debut en la MLB; lamentablemente el día no fue completo, ya que los Blue Jays cayeron por marcador de 0-3 ante los Chicago White Sox.

    El viernes por la noche, el tijuanense Alejandro Kirk sufrió una lesión en la mano, situación que le abrió la puerta al de Hermosillo, Sonora. El sábado, el mánager John Schneider decidió traer de las sucursales a Valenzuela y, en su primer partido, fue titular.

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    ¿Cómo fue la tarde del debut de Brandon Valenzuela con Toronto?

    La tarde fue emotiva, ya que en las gradas la familia de Brandon lo acompañó. Antes del inicio se acercaron a él lo más posible, aunque la malla los separaba. Unos abrazos y mensajes de buena suerte fueron suficientes para llenar de motivación a Valenzuela, quien se convirtió en el jugador 153 nacido en México en jugar en la Gran Carpa.

    La tarde no podía tener un mejor comienzo. Apenas en su primer turno al plato, Valenzuela conectó sencillo por el lado derecho. Sin embargo, en sus próximos dos turnos fue ponchado. Lo peor es que su equipo perdió.

    El récord de los Blue Jays ahora es de 4-5 y 0-3 jugando como visitante. Un día que para la afición en Toronto no tuvo nada para celebrar, pero que en México y para Valenzuela quedará para la historia.

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