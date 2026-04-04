Toronto Blue Jays Lesión de Alejandro Kirk abre puerta a Brandon Valenzuela en los Toronto Blue Jays Alejandro Kirk sufre lesión en el pulgar izquierdo y Toronto otorga oportunidad al mexicano Brandon Valenzuela para cubrir su baja en la temporada.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Alejandro Kirk estará fuera de acción con Toronto Blue Jays por una lesión

El receptor mexicano Alejandro Kirk sufrió una lesión que obligó a los Toronto Blue Jays a colocarlo en la lista de lesionados de 10 días, encendiendo las alarmas en el arranque de la temporada 2026 de la Major League Baseball (MLB).

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, el tijuanense presenta una fractura en el pulgar izquierdo, acompañada de una dislocación, luego de recibir un pelotazo directo en el guante, producto de un batazo de foul, durante el encuentro de este viernes ante los Chicago White Sox.

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La ausencia de Alejandro Kirk le abre la puerta a Brandon Valenzuela

La baja representa un golpe importante para Toronto, ya que Kirk se ha consolidado como una pieza clave tanto a la defensiva como en el manejo del pitcheo, además de aportar con el bat en momentos importantes.

Ante esta situación, la organización decidió llamar desde Triple-A al también mexicano Brandon Valenzuela, quien tendrá su primera oportunidad en las Grandes Ligas tras destacar como uno de los prospectos más sólidos en la posición de catcher.

Por ahora, no hay un tiempo definido para el regreso de Kirk, mientras los Blue Jays confían en que Valenzuela pueda responder al reto y cubrir la ausencia del titular en la MLB.

¿Quién es Brandon Valenzuela?

El nuevo catcher de los Blue Jays es originario de Hermosillo, Sonora. Cuenta con 25 años de edad. Fu primera experiencia en Ligas Mayores, fue cuando firmó con los San Diego Padres aunque la novena lo mandó a sus sucursales de San Antonio Misiones.