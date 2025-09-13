Video Ale Valencia tunde a la Conade: “¿Nos van a echar la culpa por ganar?"

Uziel Muñoz hizo historia este sábado al imponer nuevo récord mexicano en el lanzamiento de bala en el Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025, además de colgarse la medalla de plata.

El atleta mexicano contabilizó 21.97 metros para subir al segundo lugar y, de paso, dejar una nueva marca histórica para México en esta disciplina.

Muñoz, quien logró el impresionante récord, solo quedó por detrás del estadounidense Ryan Crouser, quien registró impulso de 22,34; se trata del portador actual del oro olímpico, del récord olímpico y del récord mundial.

En los pasados Juegos Olímpicos París 2024, Uziel Muñoz logró disputar la Final, un hecho sin precedentes para el atletismo mexicano y culminó en la octava posición.