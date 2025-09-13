Uziel Muñoz hace historia, rompe marca mexicana y gana plata en Campeonato Mundial de Atletismo
El atleta mexicano rompe los esquemas en su cuarta participación dentro de un Campeonato Mundial de Atletismo.
Uziel Muñoz hizo historia este sábado al imponer nuevo récord mexicano en el lanzamiento de bala en el Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025, además de colgarse la medalla de plata.
El atleta mexicano contabilizó 21.97 metros para subir al segundo lugar y, de paso, dejar una nueva marca histórica para México en esta disciplina.
Muñoz, quien logró el impresionante récord, solo quedó por detrás del estadounidense Ryan Crouser, quien registró impulso de 22,34; se trata del portador actual del oro olímpico, del récord olímpico y del récord mundial.
En los pasados Juegos Olímpicos París 2024, Uziel Muñoz logró disputar la Final, un hecho sin precedentes para el atletismo mexicano y culminó en la octava posición.
Además, Uziel Muñoz es subcampeón panamericano, por lo que el atleta de 30 años, quien superó recientemente una lesión en el tobillo, tiene en la mira Los Ángeles 2028 como una competición muy prometedora.