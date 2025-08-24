    NBA

    Tarjeta firmada por Jordan y Kobe rompen récord con venta histórica

    La pieza de colección que está autografiada por las dos leyendas se vendió en más de 12 millones de dólares.

    TUDN
    La pasión por el coleccionismo deportivo alcanzó un nuevo récord luego de que una tarjeta firmada por Michael Jordan y Kobe Bryant se vendiera en más de 12 millones de dólares.

    La pieza corresponde a la Upper Deck Exquisite Collection Dual Logoman Autographs (2007-08), ejemplar único que incluye los autógrafos de ambas leyendas de la NBA y que es considerada como un 'Santo Grial' de los coleccionistas de tarjetas.

    Dicha pieza de colección se vendió a través de Heritage Auctions en un precio de 12.932 millones de dólares para superar el anterior récord de 12.6 millones que se pagó por la tarjeta de Mickey Mantle en el 2022.

    En un principio se tenía previsto que la mítica tarjeta alcanzaría solo los 6 millones, pero el entusiasmo de coleccionistas y el valor simbólico de reunir a las dos leyendas duplicaron esas expectativas

    Sin embargo, la tarjeta Jordan-Kobe no es el objeto de colección deportivo más caro, ya que en el 2024 una camiseta que utilizó B abe Ruth en la Serie Mundial del 1932 se vendió en 24.12 millones de dólares.

