Video ¡Muy triste! Muere leyenda de la NBA y toma a todos por sorpresa

La NBA está de luto tras la noticia de la muerte de Lenny Wilkens, exjugador y exentrenador legendario cuyo legado permanecerá en las duelas de todo el mundo.

La noticia de la muerte de Wilkens, a los 88 años de edad, fue da por su familia este lunes 10 de noviembre.

PUBLICIDAD

Como basquetbolista, Lenny Wilkens jugó durante 15 años con equipos como St. Louis Hawks, SuperSonics, Cleveland Cavaliers y Portland Trail Blazers.

Pero sin duda su legado más palpable lo logró a lo largo de las 32 temporadas que desempeñó como entrenador. Wilkens es considerado uno de los 75 mejores basquetbolistas en la historia de la NBA y uno de los 15 mejores entrenadores de la historia de la liga.

Los 2,487 partidos dirigidos por Wilkens se mantienen como todo un récord en la NBA y su visión para leer partidos revolucionó la táctica en la liga de baloncesto más competitiva del mundo.

Como si fuera poco, Wilkens también comandó desde el banquillo a la selección estadunidenses que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996.