El caso de Raga seguro es uno de los que se conocen muy poco, al ser el primer jugador mexicano que fue seleccionado vía draft de la NBA por Atlanta, pero su sueño no pudo concretarse, por una poderosa razón familiar.

“En aquellos tiempos los sueldos que se pagaban en la NBA no estaban ni cerca de lo que son hoy, creo el salario mínimo era muy bajo. Convenía más jugar a Italia, pero el prestigio era jugar en la NBA. Un tema familiar de un hijo con problemas neurológicos me obligaron a llevarlo a Europa para su buena atención”, señaló Manuel Raga.

En 1971 cuando surgió la posibilidad de jugar en la NBA, también le ofrecieron estar en Italia, por lo que pensó en la atención médica que tenndría su hijo. “En Italia y Suiza pagaba 40 dólares al año por los servicios de salud de mi hijo, medicinas, doctores, escuelas, si me iba a Estados Unidos no me alcanzaba el sueldo de la NBA para pagar la hospitalización de ese niño”.