    Exatleta olímpico canadiense fue arrestado en México acusado de narcotráfico

    El ahora prisionero ha sido comparado con los capos Pablo Escobar y 'El Chapo' Guzmán.

    TUDN
    Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense y acusado de narcotráfico entre otros delitos, fue arrestado en México y será extraditado a los Estados Unidos.

    Así lo informó Kash Patel, director del Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés), a través de un comunicado.

    "Ryan James Wedding fue detenido en México anoche. Está siendo trasladado de México a Estados Unidos a través del FBI para enfrentar la justicia", se lee en el documento.

    Wedding, según la ficha del FBI era buscado por dirigir una red de tráfico de drogas que va desde Colombia hasta Canadá, con su respectiva aduana en territorio mexicano y en noviembre del año pasado pasó su recompensa de 10 a 15 millones de dólares.

    E incluso Patel lo ha comparado con los peores narcotráficantes de la historia.

    "Que nadie se equivoque, Ryan Wedding es la versión moderna de Pablo Escobar. Es la versión moderna de ‘el Chapo’ Guzmán", ha mencionado".

    A Wedding se le conoce por distintos sobrenombres como "El Jefe", "Giant", "Public Enemy", "James Conrad King" y "Jesse King" y participó en los Juegos Olímpicos de Invierno 2002 en Salt lake City en la modalida de snowboard.

    Además de narcotráfico y distribución de cocaina, se le ha acusado de múltiples asesinatos. Finalmente, no se mencionó el lugar exacto de la captura.

